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Milyonluk 'bavul' dolandırıcıları yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - YURT genelinde çeşitli firmalardan yaklaşık 1 milyon lira değerinde bavul ve çanta alıp, ödeme yapmadan kaçmaya çalışan H

28 Aralık 2017 20:56

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - YURT genelinde çeşitli firmalardan yaklaşık 1 milyon lira değerinde bavul ve çanta alıp, ödeme yapmadan kaçmaya çalışan H.D. (45) ve K.Ö. (33), Antalya\'da yakalandı.
Döşemealtı ilçesinde depo kiralayan H.D. ve K.Ö., Manavgat\'ın yanı sıra Manisa, Sakarya ve İzmir\'deki çeşitli firmalardan bavul ve çanta siparişi verdi. Malları aldıktan sonra Manavgat\'taki firma sahiplerinden Çetin K.\'yı telefonla arayan H.D. ve K.Ö., ödeme yapmak için kendisini Döşemealtı\'na davet etti. Dün ilçeye gelen Çetin K., H.D. ve K.Ö.\'yü verdikleri adreste bulamayınca dolandırıldığını anladı. Çetin K.\'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin çeşitli firmalardan aldığı mallara ise el kondu.
Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi. El konulan bavul ve çantalar ise sahiplerine teslim edildi.
Mallarına kavuşan Çetin K.\'nin sevinci, cep telefonu kamerasına yansıdı. İki şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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