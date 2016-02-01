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Dünya
Deutsche Welle

Milyonların açlık tehdidiyle karşı karşıya kaldığı Etiyopya'dan acil yardım çağrısı

Kuraklık Etiyopya'yı vurdu. Milyonlarca insan açlık tehdidiyle karşı karşıya ve yardıma muhtaç durumda. Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma yardım çağrısı yapıldı.

01 Şubat 2016 13:45


Ülkesini ziyaret eden BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile görüşen Etiyopya Başbakan Yardımcısı Demeke Mekonnen, on yıllardır görülen en büyük kuraklığın sonuçlarıyla mücadele edebilmek için uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Yardım kuruluşlarının tahminlerine göre kuraklıktan dolayı yaklaşık 10 milyon açlık tehdidiyle karşı karşıya ve yardıma muhtaç durumda.

Etiyopya Başbakan Yardımcısı Mekonnen, yardım çalışmalarında kullanılmak üzere bütçenin diğer alanlarına ayrılan kaynağı harcadıklarını söyledi.

Yarım milyar dolara ihtiyaç var

Mekonnen, Etiyopya hükümetinin Dünya Gıda Programı (WFP) ve diğer yardım örgütleriyle yaptığı yardım çalışmaları için bu yıl yaklaşık 1,4 milyar dolara ihtiyaç olduğunu, bunun yaklaşık yüzde 30'luk kısmının sağlandığını söyledi. WFP, yardım çalışmalarına nisan ayından sonra da devam edebilmek için 500 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.

El Nino doğa olayıyla bağlantılı

Kuraklık, son yıllarda hızla büyüyen ekonomisiyle dikkat çeken Etiyopya'yı mali açıdan zorluyor. Etiyopya hükümeti yardım çalışmaları için geçen yıl 272 milyon dolar harcadı. 2016 yılının ilk haftalarında bu rakam 109 milyon dolara ulaştı. 2015 yılında her iki yağmur mevsiminde de hemen hiç yağmur yağmadı. Uzmanlar, Etiyopya'daki kuraklığın "El Nino" adı verilen doğa olayıyla da bağlantılı olabileceğine işaret ediyor. "El Nino" bazı bölgelerde sel felaketlerine yol açan aşırı yağışlara, başka ülkelerde ise kuraklığa yol açıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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