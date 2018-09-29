'Milyonlarım var, neden soygun yapayım?' dedi, karakolda kendini astı (2)

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OTOPSİ RAPORU: BOĞULARAK ÖLDÜ Girne Boğaz Polis Karakolu'nda hücresinde eşinin getirdiği şortun bağı ile intihar eden Ahmet S

29 Eylül 2018 18:37

OTOPSİ RAPORU: BOĞULARAK ÖLDÜ
Girne Boğaz Polis Karakolu\'nda hücresinde eşinin getirdiği şortun bağı ile intihar eden Ahmet S.\'nin otopsi raporu açıklandı. KKTC polisi otopsi sonucu ile ilgili yaptığı açıklamada, \"Kişinin asma eylemi sonrası havasız kalması neticesinde boğulma sonucu öldüğü tespit edilmiştir\" ifadesini kullandı. Soruşturmanın devam ettiği kaydedilen açıklamada, otopside ayrıca herhangi bir ateşli silah yaralanmasına, delici/kesici alet yarası ile darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

 

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