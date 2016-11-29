Milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor

İstatistiklere göre, şu anda dünya üzerinde yaklaşık bir milyar insan açlık ve az beslenme sorunuyla boğuşuyor. Buna rağmen, birçok endüstri ülkesinde büyük bir gıda yığını çöpe gidiyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün açıkladığı verilere göre, insanların tüketimi için üretilmiş besin ürünlerinin üçte biri bu şekilde yok ediliyor. Bu, yılda 1 milyar 300 milyon tona tekabül ediyor. Bu gıdaların bir kısmınıysa son kullanma tarihi henüz geçmeden çöpe atılan ürünler oluşturuyor.

Stuttgart Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre ise Almanya'daki hanelerde senede 6 milyon 700 bin ton besin maddesi çöpe atılıyor. Bunların başında sebze ve meyve, hamur işi, yemek artıkları ve süt ürünleri geliyor. Bu oran, her bir Alman vatandaşı başına her yıl ortalama 82 kilogram gıdanın ziyan edildiğini işaret ediyor.

Uzmanlara göre sorun, refah toplumu

Dünyanın pek çok yerinde var olan besin maddesi kıtlığına yol açan gıda israfı, yalnızca etik bir sorun değil. Bu israf, aynı zamanda çevreyi de ilgilendiren, değerli kaynakların ziyan edilmesine sebebiyet veren bir sorun.

Uzmanlar, sorunun temelinde refah toplumu konseptinin yattığı inancını taşıyor. Dünya üzerindeki bazı zengin toplumlarda, "sürekli hazırda bulunduğu” varsayılan besin ürünleri, sanıldığından daha fazla değer taşıyor. Ancak uzmanlar bununla ilgili bir bilinç oluşturulmadığına dikkat çekiyor.

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DW/dpa/BÜ/HS