Milyonlarca liralık zarar iddiası: Vakıfbank’ın iştiraki Obaköy’ün birikimi, bir türlü bitmeyen projelere yatırıldı

Vakıfbank emeklileri ve personeline ilişkin iki vakfın iştiraki Obaköy AŞ ile AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nın kurucularından Macit Haldız’ın şirketi Haldız Holding arasındaki anlaşmalar, yargıya taşındı. AKP’li Haldız’ın şirketi ile inşaat işine giren Obaköy, bitmeyen projeler sebebiyle zarar etti; borçları kapamak için Vakıfbank’tan alınan kredi de Obaköy’e kaldı.

Obaköy ile Haldız’a ilişkin usulsüzlük iddiaları da ESV ve ÖSGV’nin raporu ile ortaya çıktı. Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Obaköy AŞ, 2013’te Haldız İnşaat tarafından başlatılan Transform Fikirtepe Projesi’ne, 49 milyon 980 bin liralık sermaye ile ortak oldu. Ancak Obaköy, bir türlü tamamlanamayan projenin bitirilme maliyetinin yükselmesi nedeniyle 2018’de ortaklıktan ayrıldı.

Buna karşın proje için para harcamayı sürdüren Obaköy, hukuki sorumluluk nedeniyle 2018 ve 2020’de iki ayrı protokolle 294 daire için 261 milyon 753 bin lira ödedi. Proje için Obaköy tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurularak projenin bakanlık tarafından yapılması istendi. Haldız ile Obaköy’ün bir diğer projesi, Not Gayrimenkul AŞ adında şirket kurmak oldu. Şirket, Kocaeli’deki Real AVM’yi 2016’da 120 milyon 123 bin liraya denk gelen 36 milyon 650 bin Avro’ya satın aldı. Ancak kredi kapama ve kur farkları gibi nedenlerle maliyet 344 milyon 948 bin liraya yükseldi. Şirket, 2018’de ise Carrefour AVM’yi, 91 milyon 256 bin liraya denk gelen 24 milyon 250 bin dolara aldı. Maliyet ise kredi kapama ve kur farkları nedeniyle 129 milyon 806 bin liraya yükseldi. Tüm bunların maliyeti Vakıfbank’tan çıktı. Vakıfbank, Real AVM’nin alınabilmesi için şirkete 42 milyon 480 bin Avro kredi verdi.

Haldız’ın taksitleri ödememesi nedeniyle tüm ödemeler Obaköy’e kaldı.