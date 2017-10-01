Milyonlarca İranlı Kerbela şehitlerini andı

Ekber Karabağ / Tahran, 1 Ekim (DHA) - Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela\'da şehit edilişinin yıl dönümü, İran genelinde yapılan matem törenleriyle anıldı.

Ülkenin tüm şehirlerinde düzenlenen etkinliklerde, milyonlarca İranlı caddelerde ve camilerde bir araya gelerek, 1378 yıl önce Muharrem ayının 10\'uncu gününde şehit edilen Hz. Hüseyin\'in yasını tuttu.

Aşura törenlerine katılan Hüseyin sevdalıları, elleriyle göğüslerine, zincirlerle sırtlarına vurarak peygamberin torunu ve yarenlerinin Kerbela topraklarında çektiği acılarını paylaştı.

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- Başkent Tahran’da Hz. Hüseyin’in şehit edilişinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen matem törenleri