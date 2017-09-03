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Bilim / Teknoloji

Milyonlarca Instagram kullancısının özel bilgileri satışa çıkarıldı

"Şifrelerinizi değiştirin"

03 Eylül 2017 22:58

Bir grup bilgisayar korsanının, hackledikleri milyonlarca Instagram kullanıcısının özel bilgilerini internetten satışa sunduğu belirtildi.

Selena Gomez, Emma Watson, Leonardo DiCaprio ve Taylor Swift gibi birçok ünlünün de aralarında bulunduğu Instagram kullanıcısının hesabı geçtiğimiz hafta hacklendi.

Bununla birlikte Gomez'in eski sevgilisi Justin Bieber'ın 3 adet çıplak fotoğrafının da, 125 milyon takipçisi olan şarkıcının rızası dışında Instagram hesabından paylaşıldığı kaydedildi.

Sputnik'in The Verge'den aktardığına göre bir veya birden çok bilgisayar korsanı, hackledikleri hesapların kullanıcılarının özel bilgilerini de internetten satışa çıkardı.

Instagram'dan yapılan açıklamaya göre aylık 700 milyon aktif kullanıcının arasından 7-8 milyon hesabın hacklendiğini açıkladı.

 

"Şifrelerinizi değiştirin"

 

Instagram'ın kurucu ortaklarından Mike Krieger, "Instagram topluluğunun güvenliğini son derece önemsiyoruz. Bu yüzden bilmenizi isteriz ki yakın zamanda Instagram'da, bazı kişilerin e-posta adresleri ve telefon numaralarına —halka açık olmamasına rağmen- erişim için kullanılabilecek bir bug (hata) keşfettik" dedi.

​Öte yandan Krieger, hiçbir şifre veya başka bir Instagram aktivitesinin ifşa edilmediğini de sözlerine ekledi.

Hatanın düzeltildiğini belirten Krieger, güvenlik birimleriyle konu üzerinde çalışıldığını aktardı.

Olaydan 'az sayıda' Instagram kullanıcısının etkilendiğini belirten Krieger, yine de kullanıcılara şifrelerini değiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

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