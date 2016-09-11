Milyonlarca hacı adayının Arafat Vakfesi, Diyanet İşleri Başkanı'nın duasıyla yapıldı

Hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayı, Arafat Vakfesi'ni yaptı.

Arafat Vakfesi'nin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in duasıyla başladı. Görmez'in yaklaşık bir saat süren Vakfe duasında Görmez "Bu büyük ikramına, bu eşsiz ihsanına sonsuz şükürler ediyoruz. Bizler hor, hakir, zayıf, kullarınız. Tövbemizi, şükrümüzü, hamdimizi, övgümüzü, duamızı, niyazımızı ve bizleri kabul eyle Ya Rabbi" temennisinde bulundu.

NTV'nin haberine göre, Türk hacı adaylarının Arafat'taki heyecanı sabah ezanından önce başladı. Saat 04.40'ta Bilal Beyin, Furkan Tıraşçı ve Fatih Koca'nın birlikte okuduğu selalar, Arafat'ta inledi. Sabah ezanıyla kılınan namazın ardından tekbirler, telbiyeler, ilahiler ve kasidelerle devam eden Arafat'taki ibadet öğle vaktine kadar sürdü.



Öğle ve ikindi namazının birleştirilerek kılınmasından sonra Arafat'taki milyonlar vakfe yaptı. Ellerin semaya açıldığı anda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Vakfe duasına başladı.



Duaya hac farizasını yerine getirmek için milyonları Arafat'ta buluşturan Allah'a hamd, peygamberi Hz. Muhammed'e salat ve selam okuyarak başlayan Görmez, "Bu büyük ikramına, bu eşsiz ihsanına sonsuz şükürler ediyoruz. Bizler hor, hakir, zayıf, kullarınız. Tövbemizi, şükrümüzü, hamdimizi, övgümüzü, duamızı, niyazımızı ve bizleri kabul eyle Ya Rabbi" temennisinde bulundu.

"Evimizden, yurdumuzdan çıktığımız andan itibaren "lebbeyk" nidalarıyla Sana iltica ettik" diyen Görmez, "Şimdi Vakfe’de bir kez daha birlikte söylüyoruz: "Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde, vennimete leke vel mülk. La şerike lek" (Buyur Allah’ım buyur, emrine amadeyiz, buyur. Senin eşin ve ortağın yoktur. Emrine amadeyiz. Hamd Senin. Nimet Senin. Mülk Senindir. Senin eşin ve ortağın yoktur) diyoruz. Telbiyelerimizi karşılıksız bırakma Allah'ım" ifadelerini kullandı.



15 Temmuz şehitlerine dua ve hatm-i şerif

Bugün Arafat'ta 15 Temmuz şehitlerimizin yakınlarıyla geldiklerini, aziz şehitlerin kalplerinde taşıdığı iman ve aşkla, vatan ve millet sevgisiyle, hürriyet ve istiklal sevdasıyla Arafat'ta bulunduklarını dile getiren Görmez, şehitlerin ruhuna hediye edilen binlerce hatm-i şerifin kabul edilmesini ve ellerinin boş çevrilmemesi için niyazda bulunarak, duasını şöyle sürdürdü.



"Güvenliğimiz için hayatlarını feda eden, terör belasıyla mücadele ederken şehadet şerbetini içen, bilhassa 15 Temmuz’da ihanet ve işgal girişimine kalkan olup, şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sen onları cennetinle ve cemalinle müşerref eyle Allah’ım."





"Milletimize bu zulmü reva görenleri sana havale ediyoruz"





Allah'tan şehitlerin kederli ailelerine ve büyük bir badireden kurtulan aziz millete bol ecir, sabır ve metanet ihsan eyleyip, gazilere sıhhat ve afiyet dileyen Görmez, FETÖ mensuplarının gereken ilahi ceza çarptırılmaları için şu niyazda bulundu:



"Zalimin önünde eğilmeyen, zulme fırsat vermeyen bu kahraman millet, tarihine yakışanı yaptı. Korkmadı, yılmadı, bölünmedi, parçalanmadı. Sen milletimizi iki cihanda aziz eyle Allah’ım. Kimliklerini gizleyerek cürüm işleyenleri, masum halkımızın üzerine silahla yürüyenleri, aziz milletimize bu zulmü reva görenleri Sana havale ediyoruz. Sen onlara hak ettikleriyle muamele eyle Allah’ım.

Suret-i haktan görünerek milletimizi kandıranlara, hırs ve tamahlarına ulaşmak için Sevgili Peygamberimizin adını, hayatını, kutlu sözlerini istismar edenlere, Müslüman milletimizin Muhammed aşkını kullanarak kötü emellerine alet edenlere fırsat verme Allah'ım. Milletimize bu ölüm oyunu karşısında cesaretli, metanetli ve iradeli olmayı nasip ettin. Beraberlik ruhumuzu dağıtmaya, ferasetimizi dumura uğratmaya, soğukkanlı duruşumuzu bozmaya kalkışanlara asla fırsat verme Allah'ım."



Milletimizin geleceğinin geçmişinden aydınlık ve müreffeh eylemesini Allah'tan dileyen Görmez, hacı adaylarının gözyaşları için "amin" diyerek eşlik ettiği duasına şöyle devam etti:



"Suret-i haktan görünerek milletimizi kandıranlara, hırs ve tamahlarına ulaşmak için Sevgili Peygamberimizin adını, hayatını, kutlu sözlerini istismar edenlere, Müslüman milletimizin Muhammed aşkını kullanarak kötü emellerine alet edenlere fırsat verme Allah'ım."