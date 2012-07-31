Milyonlarca dolarlık kemanı tramvayda unuttu

İsviçre'de bir müzisyen, milyonlarca dolarlık Stradivarius kemanını tramvayda unuttu. Kemanı bulan kişi, bir gün sonra yetkililere teslim etti.

Başkent Bern’de bir müzisyen Stradivarius kemanını tramvayda unuttu. İndikten sonra kemanın yanında olmadığını fark eden müzisyen, hemen polise başvurdu.

Vakit kaybetmeden makinist uyarılarak tramvay durduruldu. Ancak keman bir türlü bulunamadı.

Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, kemanı alan kişiyi tespit etti.

Arama ilanından haberi olmayan kemanı bulan kişi, ertesi gün bu değerli müzik aletini Bern garının kayıp eşya bürosuna getirdi.

Kemanına kavuşan müzisyen, enstrümanı bulan kişiyle tanışacağını söyledi.

17. yüzyılda İtalya'da yaşayan müzik aleti üreticisi Antonio Stradivari tarafından elle yapılmış kemanların en büyük özelliği, örneği olmayan sesleri. Halen, bu kemanların tınısına hangi özelliğin neden olduğu bilinmiyor.

Günümüzde yaklaşık 650 Stradivarius enstrüman olduğu tahmin ediliyor.