Sophia Loren, uzun bir aradan sonra yeni sinema filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Efsane oyuncu, yeni filmiyle ilgili soruları MSC Fantasia adlı geminin Napoli'deki suya indiriliş töreninde yanıtladı.



Milyonlarca dolarlık ekip



Broadway versiyonunda Antonio Banderas'ın başrolü üstlendiği, Tony ödüllü "Nine" müzikalinin sinema filminin çekimleri tamamlandı. Filmin en büyük sürprizi ise Sophia Loren oldu. Uzun zamandır film çekmeyen oyuncu, "Filmin, benim dışımda Nicole Kidman, Daniel Day Lewis, Marion Cotillard, Judi Dench, Fergie ve Penelope Cruz'dan oluşan rüya gibi bir kadrosu var" dedi.



Gemi seyahatini severim



Bu arada MSC Fantasia’nın suya indiriliş töreni de çok renkli geçti. Görkemli törene geminin isim annesi olarak katılan Sophia Loren "Benim gibi göz önünde olan ve hâlâ şöhretini sürdüren bir sanatçının sık sık dinlenmeye ve stres atmaya ihtiyacı oluyor. Gemi seyahatleri çocuklarımla bir arada olmak ve torunlarımın büyümesini izlemek için en güzel fırsatlardan bir tanesi" dedi.



Sophia Loren, 333 metre uzunluğundaki MSC Fantasia'yı Napoli limanında geminin kaptanı Guilliano Bossi'yle birlikte kurdelayı keserek denize indirdi.



