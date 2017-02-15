Milyonlara 'Yılan' oynatan Nokia 3310 geri dönüyor

84 x 48 piksel çözünürlüklü siyah beyaz ekranına rağmen dünya çapında 126 milyon satan efsanevi cep telefonu Nokia 3310, ilk kez piyasaya sürülmesinden 17 yıl sonra geri dönüyor.

HMD Oy Global adındaki Finlandiyalı imalat şirketi, Şubat ayının sonunda klasik 3310 modelinin yenilenmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor.

Sağlamlığı ve uzun pil ömrüyle büyük bir kitlenin sevgisini kazanan 3310'un yeni versiyonunun orijinal modele ne kadar benzeyeceği bilinmiyor.

Ancak yeni telefonun 75 dolar gibi bir fiyata satılacağı söyleniyor.

Daha kırılgan yapıda olan akıllı telefonlarla karşılaştırılarak internet kullanıcılarının sağlamlığını övdüğü 3310, en çok da 90'lı yıllarda bağımlılık haline gelen 'Yılan II' oyunuyla anılıyor.

Android, iOS ve Windows Phone sistemli akıllı telefon sahipleri Snake '97 (Yılan '97) adındaki orijinal oyunu App Store ve Windows Phone Store'dan indirebiliyor.

Yılan oyununun yaratıcısı Taneli Armanto'nun Android telefon kullanıcıları için tasarladığı Yılan'ın modern versiyonu Snake Rewind ise Google Play'den indirilebiliyor.