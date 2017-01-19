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BBC Türkçe

Milyonlara ilham kaynağı olan neşeli kanser hastasından hayata veda

Hastanede kameralar önünde dans edip şarkı söyleyerek milyonlara cesaret veren Amerikalı kanser hastası Ana-Alecia Ayala yaşamını yitirdi. Ayala'nın dans videosunu Facebook ve Instagram'da 9 milyondan fazla kişi izlemişti.

19 Ocak 2017 17:51

ABD medyası, hastanede kanser tedavisi görürken dans ettiği videoyla milyonlara cesaret veren Ana-Alecia Ayala'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ana-Alecia Ayala, Çarşamba öğleden sonra Dallas'daki bir hastanede ailesi ve arkadaşları başucunda beklerken son nefesini verdi.

Ayala'nın dans videosunu Facebook ve Instagram'da 9 milyondan fazla kişi izlemişti.

Facebook'da duygularını paylaşan arkadaşları onun yaşam sevincinden çok şey öğrendiklerini söylüyorlar.

Ana-Alecia Ayala'nın Ekim ayında hastanede tedavi gördüğü sırada, damarlarına ilaçlar bağlı bir halde, "kemo kankam" dediği arkadaşı Danielle Andrus ile dansederken görüntülendiği video sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Videoda iki kadın TZ Anthem müziği eşliğinde neşeyle dans ediyorlardı.

Ayala Instagram sayfasında "Kanser ve kemo niye moralinizi bozsun ki? Son gülen daima iyi güler!" yazmış ve dünyaya dansetmenin ve gülmenin en iyi tedavi olduğunu göstermek istediğini söylemişti.

Ayala'ya 2015 Aralık ayında az görülen bir rahim kanseri teşhisi konmuştu.

Dallas'daki Baylor T Boone Pickens Kanser Hastanesi'nde tedavi gören Ayala'nın kanseri daha sonra yumurtalıklarına ve mide zarına yayıldı.

Ayala, bir televizyon mülakatında, tedavisi süresince başkalarına ilham vermek istediğini söylemiş "Ayrıca kanser hastalarının yakınlarını da normal ortamlarından çıkıp saçmalamaya teşvik etmek istiyorum. Parti düzenleyin, dansedin, anı yaşayın ve harika yaşayın" demişti.

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