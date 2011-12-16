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Yaşam

Milyonlar tarlaları sürdü, hasadı o topladı

FarmVille’in sahibi olan Zynga firması halka açılıyor. Firmanın 2 milyar dolar gelir elde etmesi beklenirken, CEO Pincus da servet sahibi olacak.

16 Aralık 2011 02:00


T24 - FarmVille’in sahibi olan Zynga firması halka açılıyor. Firmanın 2 milyar dolar gelir elde etmesi beklenirken, CEO Pincus da servet sahibi olacak.
 



Dünyanın teknoloji merkezi Silikon Vadisi’nde yeni bir milyarder doğuyor. FarmVille ve CityVille gibi bilgisayar oyunlarının yaratıcısı Zynga halka açılıyor.

Zynga’nın CEO’su başarılı iş adamı Mark Pincus da bu halka arz planı ile Silikon Vadisi’nin yeni Mark Zuckerberg’i olmaya aday.

Türkiye’de de Facebook kullanıcıları arasında en popüler oyunlardan olan FarmVille’in yaratıcısı Zynga’nın halka arz planı çerçevesinde 100 milyon adet hisse dağıtılacağı açıklandı. Hisseler için 8.5 ila 10 dolar arasında fiyatlar belirlendi. Hisselerin şirketin yüzde 14.3’lük hissesine karşılık geleceği de belirtildi.

Milliyet'in haberine göre, gelirin 2 milyar doları bulacağı düşünülen halka arz planı bugün başlatılıyor. Google’ın gerçekleştirdiğinden bu yana en büyük halka arz planını uygulayacak Zynga’nın CEO’su Pincus için 1500 kişi çalışıyor. Pincus’un şirkete kazandırdığı başarı sonucunda Zynga, 2010 yılında 850 milyon dolar kazandı. 2011 yılı sonunda ise 1.4 milyar gelir elde edilmesi bekleniyor. Firmanın bu kadar para kazanmasının nedeni ise, oyunlardaki sanal tarla gibi uygulamaların parayla alınıp satılması olarak açıklanıyor. Zynga’nın günlük kullanıcı sayısı ise 236 milyon.


Kim bu Pincus?

Yaklaşık 4 yıl önce kurulan Zynga’nın kurucusu, CEO’su ve yüzde 16’lık hissesinin sahibi Mark Pincus Harvard Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmış bir iş adamı. 45 yaşındaki Pincus’un kurduğu Zynga onun 4. şirketi. Daily Beast haber sitesine konuşan Silikon Vadisi çalışanlarından Joe Kraus Pincus için, “Çok zeki ama hep para peşinde. Bunu kötü bir eleştiri olarak söylemiyorum. Ona gerçekten hayranım” diyor.


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