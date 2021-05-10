Milyonlar harcanan karantina tesisleri çürümeye terk edildi

Salgın dönemlerinde kullanılmak üzere 49 bin metrekarelik alana 20 yıl önce inşa edilen ancak hiç kullanılmayan Pirinçlik Eğitim ve Karantina Tesisleri’nden geriye hayalet binalar kaldı. Binaları çatladı, kapıları kırıldı, tesisat ve demirbaşı çalındı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, 20 yıl önce Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde bugünkü değeriyle milyonlarca liraya Pirinçlik Eğitim ve Karantina Tesisleri'ni inşa ettirdi. Denize sıfır alanda 49 bin metrekare alana kurulu tesiste 113 süit oda, 500 kişi kapasiteli sosyal tesis, 32 personel lojmanı, restoranlar, konferans salonları, simultane tercüme kabinleri, çamaşırhane, ısıtma-soğutma sistemleri, jeneratör, arıtma tesisi, içme suyu isale hattı, mendirek dahil olması gereken her şey yaptırıldı. Tüm eksiklikleri tamamlandıktan sonra da bina olduğu gibi bırakıldı, çürümeye terk edildi. Kamunun parasından milyonlarca lira harcama yapılarak inşa edilen tesisler hiç kullanılmadı.

Sayıştay raporunda da yer aldı

Salgınlarda kullanılmak amacıyla deniz kenarında yaptırılan binaların bugünkü hali, Sayıştay Raporu'nda da ‘kötü örnek' olarak yer aldı.

Yurtlar boşaltılmıştı

Koronavirüs salgınında yurt dışından gelenleri karantinaya alabilmek için yer yokluğundan, sabaha karşı yurtlar boşaltılmış, öğrenciler valizleriyle sokakta kalmıştı.

"Büyük bir kamu zararı ve israf var"

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur bu kamu zararını, TBMM gündemine taşıdı. Güzelmansur tesisin durumunu SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

“Yıllar önce olası salgın hastalıklarda kullanılmak üzere milyonlarca lira harcanarak yapılan bu karantina tesisindeki binaların çatı, duvar ve zeminlerinde çatlaklar var, camları ve kapıları kırık, herhangi bir güvenlik tedbiri alınmadığı için tesisat malzemeleri ve demirbaşları çalındı. Büyük bir kamu zararı ve israf var.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevaplaması istemiyle verdiği önergesinde Güzelmansur, bu değerli kamu yatırımının çürümeye terk edilmesinin sebebini, karantina merkezinin atıl bırakılmasıyla oluşan kamu zararının miktarını ve tesisin bakım-onarımının yaptırılarak amacına uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmayacağı sorularına cevap istedi.