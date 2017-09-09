Milyonfest'in ilk gününde yıldızlar sahne aldı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde düzenlenen Milyonfest, yıldızlar geçidine sahne oldu.

Milyon Su Plajı\'nda, 3 gün sürecek olan festivalin ilk gününde Selda Bağcan&Boom Pam, Feridun Düzağaç, Cem Adrian, Niyazi Koyuncu, Deniz Tekin, Ezhel ve Dalgana Bak sahne aldı. \'Çadırını Kap Gel\' sloganıyla düzenlenen festivalde en çok ilgiyi ise Selda Bağcan & Boom Pam, Feridun Düzağaç, Cem Adrian konserleri gördü. Sahneye ilk çıkan Cem Adrian, duygu yüklü parçalarını gençler için söyledi. Ortamda bir aşk havası yaratan sanatçı, 1.5 saat sahnede kaldı.

Daha sonraya sahneye, Selda Bağcan çıktı. Boom Pam\'in de eşlik ettiği sanatçı, \'Yaz Gazeteci Yaz\' parçasını hayranları ile birlikte seslendirdi. Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Bağcan, hareketli parçaları ile ortamı ısıttı. Katılımcıların dakikalarca adını haykırdığı Selda Bağcan, festivalin ilk gününde en çok ilgi gösterilen sanatçısı oldu.

Gecenin finalini ise duygusal parçaların vazgeçilmez ismi Feridun Düzağaç yaptı. Özellikle festivallerin aranan ismi olan sanatçı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı, alkış yağmuru eşliğinde alandan ayrıldı.

Katılımcılara kamp imkanının da sağlandığı festivalde, üç gün boyunca 21 sanatçıyı ağırlanacak.

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