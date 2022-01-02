Milyonerlerin toplam mevduatı 1 yılda 1 trilyon 260 milyar TL arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olan mudi sayısı, son bir yılda 202 bin kişilik artışla 511 bin 685’e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 309 bin 730 kişiydi. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin içerisinde milyoner sayısı ise yüzde 65 arttı.

2020 Kasım döneminde hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olanların serveti, 1 trilyon 985 milyar 987 milyon TL’den, bu yıl kasım döneminde 3 trilyon 246 milyar 796 milyon liraya yükseldi.

Milyoner sayısı yüzde 65 arttı

BDDK’nın yayınladığı verilerine göre; yurt içinde ve yurt dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı, 2021 Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 arttı. Milyonerlerin toplam mevduatı ise son bir yılda 1 trilyon 260 milyar 809 milyon TL yükseldi.

Yurt içi yerleşik milyoner sayısı yıllık bazda arttı

Milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 6 milyon 345 bin lira seviyesinde. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 2021 Kasım’da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 181 bin 141 kişilik artışla 461 bin 917 kişiye fırladı. Aynı dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 862 milyar 350 milyon liradan 3 trilyon 32 milyar 413 milyon liraya çıktı. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 960 milyar 306 milyon lirası yerel para cinsi, 1 trilyon 964 milyar 496 lirası döviz tevdiat hesabı, 107 milyar 610 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yurt dışı yerleşik mudi sayısı da arttı

Geçen yıla göre özellikle kıymetli maden depo hesaplarında da artış oldu. Yurt dışında yerleşik mudi sayısı, 2021 Kasım sonu itibarıyla 49 bin 768 kişiye yükseldi. Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 17 milyar 134 milyon lirası yerel para, 194 milyar 533 milyon lirası yabancı para cinsinden oluştu. Geçen yıl bu alandaki yabancı para cinsindeki mevduat miktarı 105 milyar 409 milyon liraydı.

Mudi ne demektir?

Mudi, faiz geliri elde etmek amacıyla bankaya para yatıran kişilere verilen addır.