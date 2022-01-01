Milyoner sayısı bir yılda 202 bin kişi arttı

Kriz, pahalılık, pandemi ile geçen 2021’de milyoner sayısında da patlama yaşanıyor. Hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olan mudi sayısı son bir yılda 202 bin kişilik artışla 511 bin 685’e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 309 bin 730 kişiydi.

2020 Kasım döneminde hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olanların serveti 1 trilyon 985 milyar 987 milyon TL’den, bu yıl kasım döneminde 3 trilyon 246 milyar 796 milyon liraya yükseldi.

Cumhuriyet'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre hazırladığı haberde, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2021 Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 arttığı belirtildi. Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı ise son bir yılda 1 trilyon 260 milyar 809 milyon TL yükseldi. Milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 6 milyon 345 bin lira seviyesinde gerçekleşti.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı 2021 Kasım’da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 181 bin 141 kişilik artışla 461 bin 917 kişiye fırladı.

Aynı dönemde yurtiçinde yerleşik milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 862 milyar 350 milyon liradan 3 trilyon 32 milyar 413 milyon liraya çıktı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 960 milyar 306 milyon lirası yerel para cinsi, 1 trilyon 964 milyar 496 lirası döviz tevdiat hesabı, 107 milyar 610 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Geçen yıla göre özellikle kıymetli maden depo hesaplarında ciddi artış söz konusu.

Yurt dışında yerleşik mudi sayısı 2021 Kasım sonu itibarıyla 49 bin 768 kişiye yükseldi. Yurtdışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 17 milyar 134 milyon lirası yerel para, 194 milyar 533 milyon lirası yabancı para cinsinden oluştu. Geçen yıl bu alandaki yabancı para cinsindeki mevduat miktarı 105 milyar 409 milyon liraydı.