Milyoner medya patronu Lebedev kamu hizmeti cezasına başladı

Ünlü İngiliz gazetesi Independent'ın 53 yaşındaki patronu Alexander Lebedev kamu görevi cezasına başladı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Rusya'nın Tula şehrinde bir oyun alanını kazarak cezasının ilk gününü geçiren Lebedev 2011'de katıldığı bir televizyon programında iş insanı Sergei Polonsky'yi yumrukladığı için mahkemeye çıkmıştı. Hapis cezasından kurtulan multi milyoner Lebedev 150 saat kamu hizmeti yapmakla görevlendirilmişti.

Lebedev bir zamanlar Sovyet gizli servisi KGB için casusluk yaptıktan sonra adeta kendi ekonomik imparatorluğunu kurmuştu.