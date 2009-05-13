Milyoner dede paylaşılamadı

TV'deki çöpçatanlık programına katılan Özer, kendinden 30 yaş küçük Tunca ile evlenince ortalık karıştı. Kızı Zeytun dava açıp babasının mal varlığına tedbir koydurdu.





Sabah gazetesinin haberine göre; kendisine bakacak bir hayat arkadaşı bulmak ümidiyle katıldığı çöpçatan programının ardından kendisinden 30 yaş küçük Meliha Tunca ile evlenen 85 yaşındaki Sadık Kadir Özer'in 1 milyon TL'lik malvarlığı paylaşılamıyor. Özer'in bir daire ve arsa karşılığında 'Ölünceye kadar bakma' sözleşmesi yaparak Meliha Tunca ile evlenmesi, eşi ile kızını birbirine düşürdü.



Evliliğe karşı çıkan üvey kızı Kudret Zeytun, Başbakan Erdoğan'a "Babam evlilik çetesinin ağına düştü" diye mektup yazdı ve açtığı davayla babasına ait gayrimenkullere satış tedbiri koydurdu. Baba Özer ise iddiaya göre eşinin yönlendirmesiyle ölen eşine ait olan ve damadının kullandığı iki dükkânın satılması için dava açtı. Yaklaşık bir buçuk yıldır süren davalarda karar, Özer'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yolunda hastanenin yarın yapılacak kontrolün ardından vereceği rapora kaldı.



Evlilik çetesi



'Evlilik oyunu' ile onlarca yaşlının dolandırıldığı Tekirdağ Malkara'da dilden dile dolaşan evlilik hikâyesi, 2008 Şubat ayında başladı. Ziraat Bankası emeklisi Sadık Kadir Özer, 4 yıl önce eşi ölünce yerleştiği kızının evinde huzur bulamayarak Malkara Öğretmen Evi Oteli'nde yaşamaya başladı.



Özer'e, özel bir televizyon kanalında yayınlanan çöpçatan programına katılınca talip yağdı. Gelen teklifleri beğenmeyen Özer'in kısmeti, kendisini programda gören bir yakınının aracılık etmesi ile açıldı ve İstanbul'dan gelen Meliha Tunca'yla tanıştı.



İkili noterde 'Ölünceye kadar bakma' sözleşmesi yaptı. Özer, Tunca'ya bunun karşılığında ilçede bir ev ve arsa vermeyi kabul etti. Daha sonra evlenip İstanbul Gaziosmanpaşa'ya yerleşti.



Kızı Zeytun ise gayrimenkul zengini babasının çöpçatan çetesi tarafından kandırılabileceğini düşünerek hemen 'vasi tayini' davası açtı, babasının mallarına tedbir koydurdu. Başbakan Erdoğan'a mektup yazarak "Babam evlilik çetesinin ağına düştü" diyerek yardım istedi. Bu sırada meme kanserine yakalanan Zeytun, ameliyat olduğu gün babasının ölen annesine ait olan 2 dükkânın satılması için dava açtığını öğrendi. Konuyla ilgili olarak SABAH'a konuşan Zeytun, şöyle dedi:

"Servet avcıları babamı programda izlemiş ve takibe almış, Malkara'ya gelerek babamı kaçırmış. Babamla evlenen kadın şimdiye kadar 4 kez evlenmiş. Bunlar erkeklerle paraları için evlenip malını ele geçirdikten sonra da ortada bırakan bir çete. Babam onların yönlendirmesiyle hareket ediyor."



Zeytun'un davasında babasının akıl sağlığı 4 kez kontrolden geçirildi.



'Kızım paramı istiyor'



Sadık Kadir Özer de, "Kızım beni değil, paramı istiyor" derken eşi Meliha Özer (Tunca) ise 'evlilik çetesi' iddialarını yalanladı.



2 çocuk annesi Meliha Özer, SSK emeklisi, aynı zamanda kadın programlarına da "Kiralık konuk" olarak katılıyor. Meliha Özer şunları anlattı:

"Dört kez evlendim ama çete falan değilim. Sadık beye ömrünün sonuna kadar bakacağım. Bunun için sözleşme yaptık. Benim Malkara'da akrabalarım Sadık Bey'i televizyonda görünce akıllarına ben gelmişim. Evlenmeyi düşünmüyordum. Daire ve arsa karşılığında ikna ettiler. Ölene kadar bakmak için Noter'de sözleşme imzaladık. Sonra evlendik. Sadık bey eğer kızının yanına gitmek isterse, ben boşanmaya hazırım."



Sadık Kadir Özer de, "Eşim öldükten sonra bir süre kızımın evinde kaldım. Dairelerimi, arsalarımı vermem için baskı yaptılar. Evden ayrıldım" diyerek yeni eşinin kendisine çok iyi baktığını belirterek kızının para için yalan söylediğini iddia etti.



Malkara'da onlarca dolandırıcılık vakası



Malkara ilçesinde geçtiğimiz iki yıl içinde 'evlilik oyunu' ile onlarca yaşlının dolandırıldığı ortaya çıkmıştı. Özellikle İstanbul ve çevre illerden gelen kadınların, tarla zengini olan yalnız yaşayan yaşlıları bulup evlendiği, üzerlerine ev ve tarla tapusu aldıktan sonra boşandığı belirlenmişti. İlçede bu şekilde 80'e yakın kişinin dolandırıldığı öne sürülüyor.

