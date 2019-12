Milyoner David Beckham, 10 dolar için böcek yedi

T24

Disney XD kanalında bir programa katılan ünlü futbolcu kendisine meydan okuyan sunucunun yaptığı teklifi kabul etti. Sunucu, Backham’a “seyahatlarında ilginç bir şey yediğin oldu mu?” diye sordu. Yıldız futbolcu “Hayır, hiç denemedim” dedi. Bunun üzerine sunucu “Peki, sana 10 dolar versek böcek yer misin?” deyince Beckham bu soruya “10 dolara her şeyi yerim” diyerek cevap verdi ve suncunun uzattığı böceği ağzına attı, 10 doları da aldı.Beckham bu hareketi, çocuk kanalı olan Disney XD kanalında tamamen animasyon olan “Take Two With Phineas and Ferb” programında yaptı. Aldığı 10 dolar da ,yediği böcek de hatta teklifi yapan sunucu da animasyondan ibaretti. Beckham, Phineas ve Ferb adlı iki çizgi karakterin sunduğu animasyon programa konuktu. Programda animasyonla birkaç ilginç ve komik sahne daha çekildi. Bunlardan biri sunuculardan Ferb ile ünlü futbolcunun kafadan kafaya top sektirmesiydi.Program esnasında “Böcek yer misin?” sorusunu soran sunucu Phineas, Beckham’a “Ayağını topa vurmaktan başka işler için hiç kullanıyor musun?” diye sorduktan sonra da komik bir an yaşandı. Yıldız futbolcu bu soruya “ Hayır, genelde kullanmam” yanıtını verdikten sonra animasyonla ayağını kaldırıp ayakkabısının üzerinden muz yedi. Beckham programa ünlü ve popüler bir aile babası olduğu için konuk oldu.