Milyonda bir görülen parazitle 7 yıl mücadele etti, dayanamadı

İş Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Zafer Memişoğlu’nun 24 yaşındaki oğlu Ali Berhan, “kist hidatik” hastalığının kurbanı oldu. Türkiye’deki önemli parazit hastalıklarından olmasına rağmen vücudun çeşitli organlarına yayılarak ölüme sebebiyet vermesi milyonda bir olan “kist hidatik”le 7 yıldır mücadele eden Ali Berhan Memişoğlu, 4 beyin, 3 kalp, 1 safra kesesi ameliyatı olmasına rağmen direnemeyerek 24 Ağustos’ta yaşama gözlerini yumdu. Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş’ın haberine göre, hastalığı barındıran koyun etini yiyen köpeklerin dışkısıyla insana geçen parazit nedeniyle oğlunu kaybeden Zafer Memişoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı’nda yetkililerin ve vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

1 yıl sonra teşhis

St. Joseph Lisesi mezunu ve Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ali Berhan Memişoğlu’nun “kist hidatik” hastalığından hayatını kaybetmesi ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Gelişmiş ülkelerde hiç görülmediği için tedavisi için araştırma bile yapılmayan hastalığın kurbanı olan Berhan Memişoğlu, 7 yıldır yaşam mücadelesi veriyordu. Mart 2007’de 17 yaşındayken şiddetli baş Ağrısıyla ilk belirtilerini veren hastalık tanımlanamayınca doktorlar tarafından kortizon tedavisi uygulandı. Evinde hiç kedi ya da köpek beslenmeyen Berhan’a ancak 1 yıl sonra “kist hidatik” teşhisi konuldu. Karaciğerdeki parazitin parçalanarak çoğaldığı, kalp ve beyine de yerleştiği ortaya çıktı. MR sonuçlarına göre doktorlar, kistlerin 4-5 santime eriştiğini görünce ameliyata karar verildi. Böylece ilk beyin ameliyatını olan Berhan’ın pek çok organında daha kistler gözlendi. Berhan Memişoğlu, hastalığıyla mücadele ettiği 7 yıl içinde 4 beyin, 3 kalp, 1 safra kesesi ameliyatı oldu. Kafatasının 6 yerinden müdahale edildi. Berhan bu süre içinde Florance Nigtingale Hastanesi, Bayındır Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Memorial Hastanesi olmak üzere 4 hastanede yattı. Parazit sürekli çoğalırken, akciğerinde de emboli tespit edildi. 90 gün ateşli şekilde hastanede kalan Berhan, babası Zafer Memişoğlu ve annesi Muazzam Memişoğlu’nun yardımları ve yakın ilgisiyle yaşama tutunmaya çalıştı. Hastalıkla mücadelesi sırasında 116 kilodan 85 kiloya düşen 2 metre boyundaki Berhan’ın karnındaki sıvı zaman içinde 15 kiloya kadar çıktı. Berhan 7 yıllık yaşam mücadelesini 24 Ağustos’ta kaybetti.

‘Kaçak kesimler önlenmeli’

İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinden 2011’de emekli olan ve oğlu Ali Berhan’ı kurtarmak için büyük mücadele veren baba Memişoğlu, hastalık konusunda toplum ve yetkililer tarafından farkındalık oluşturulmasını istedi. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yine Kaçak ve veteriner kontrolü olmadan koyun kesileceğini söyleyen Memişoğlu, bu kaçak kesilen etleri yiyen köpeklerin paraziti insanlara bulaştırdığını vurguladı. Memişoğlu, “Mezbahaların ve et kesilen atölyelerin çevresinde çok iyi önlemler alınması gerekiyor. Parazitli koyun etini yiyen köpeklerin dışkısı maydanoz ve nane gibi yiyeceklere hastalığı bulaştırıyor. Kaçak et kesiminin önüne geçilmesi ve veteriner kontrolünün yaygınlaştırılması gerekiyor. Amacımız başka Berhanların ölmemesi” dedi. Memişoğlu, “Yeğenimiz Harvard’ta genetik bilimi okuyor. Berhan’ı ABD’ye götürmek istedik ama aldığımız cevap, bu hastalığın artık hiç görülmediği ve sorun olmadığı için tedavi yönteminin bilinmediği oldu. Yani gelişmiş ülkelerde kontrolsüz koyun kesilmediği için hastalık kalmamış. Ülkemizde bu yöntemle hastalığın önüne geçilebilir” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı broşürle uyarıyor

Kist hidatik, hayvancılıkla uğraşılan İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sık görülüyor. Ameliyatla tedavi edilen “kist hidatik” genellikle ölüme neden olmazken tehlikeli hastalıklar arasında gösteriliyor. sağlık Bakanlığı, hastalıkla mücadele etmek için hayvancılıkla uğraşılan kentlerde broşür ve afişle uyarılarda bulunuyor. Genellikle solunumla akciğere beslenmeyle de karaciğere bulaşan parazit, kaçak ve sağlıksız olarak kesilen koyun etinde bulunuyor. Koyunun eti ya da sakatatını yiyen köpeğin dışkısını yeşil sebzelerin üzerine bırakmasıyla insana bulaşıyor. Parazit bazen yıllarca ağrı yapmadığı için tespit edilemiyor. En etkili yöntem ise ameliyat. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığın kontrol altına alınabilmesi için 2018’a kadar stratejiler geliştirdi. Antartika hariç dünyanın her yerinde görülebilen hastalık nedeniyle ameliyat olanların yüzde 2.2’sinde ölüm gerçekleşiyor. Yüzde 6.5’inde ise hastalığın tekrarladığı görülüyor.