Milyarlık vurgun yapan Bitrota'nın sahiplerinden biri yakalandı

Merkezi Kayseri'de bulunan, kripto para ile milyarlık vurgun yaptığı belirtilen Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun’un Antalya’da yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan Altun’un İstanbul'a siber şubeye getirileceği kaydedildi.

3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran Kenan Altun ve Hasan Özkan, geçen yıl "Bitrota" adındaki Kripto Para borsasını devreye almış ve yatırım yapanlara yüksek kazanç vaadinde bulunmuştu. Kısa sürede 30 bin yatırımcıya ulaşan Bitrota'nın sahipleri Kenan Altun ve Avusturya vatandaşı Hasan Özkan'a bir süredir ulaşılamıyordu.

Kayseri, Hatay ve Bursa'da kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulunmuştu. Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz çarşamba günü şirketin yöneticileri Altun ve ve Özkan hakkında soruşturma başlattı.

30 bin yatırımcının bulunduğu Bitrota'nın sahiplerinden Altun Antalya'da gözaltına alındı.

Konuya ilişkin TRT Haber Muhabiri Büşra Çelik'in verdiği bilgiler şöyle:

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri bir dijital para borsasının sahibi olduğu düşünülen ve binlerce kişiyi mağdur ettiği öne sürülen bir kişi Antalya'da gözaltına alındı ve bugün itibarıyla İstanbul'a getirilecek. 2 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyordu. Kripto para borsasıyla ilgili özellikle Hatay ve Kayseri'de olmak üzere birçok şikayetçisi bulunuyordu. Bu soruşturmaya ilişkin İstanbul'da 3 kişiyi biliyoruz şu ana kadar ama Kayseri ve Hatay'da birçok kişi bu kripto para borsasıyla ilgili emniyet ve adli makamlara şikayette bulunmuştu. Ekipler de çalışma başlatmıştı ve aranan iki şüpheliden biri Antalya'da yakalandı.

TIKLAYIN- Kripto parada milyarlık 'Bitrota' vurgunu: Sahibine ulaşılamıyor