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"Milyarlık tesis neden çürümeye terk edildi?"

CHP Niğde Milletvekili Gürer, yapımına 1992'de başlanmasının ardından kaderine terk edilen Bolkar Dağları'ndaki tesisi gezdi

26 Ağustos 2018 17:16

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Bolkar Dağlarının Ulukışla ilçesi sınırları içinde kalan bölümünde, yapımına 1992 yılında başlanan turizm amaçlı tesisin neden hala tamamlanamadığını sordu. Gürer, “Milyarlık tesis neden çürümeye terk edildi” sorusunu yönelterek, “Doğayı koruyarak çevre özelliklerini yok etmeden bölgenin otantik yapısı yaşatılıp bölgeden turizm amaçlı yararlanılması Ulukışla ve Niğde ili için önemli katkı ve tanıtım sağlayacaktır" dedi.

Kış, doğa, dağ, yayla, spor, sağlık ve termal turizmin bir arada yaşanabildiği bölgede incelemelerde bulunan Gürer, 1995 yılında tesisin yeniden ihale yaptığını hatırlatan CHP Niğde Milletvekili, yıllar içinde yeterli ödenek sağlanamaması nedeniyle tesisin yarım kaldığını belirtti.

Gürer, “Kış turizmi, doğa turizmi, yayla turizmi, spor turizmi, termal turizm, sağlık turizmi gibi pek çok turizm alanlarının aynı anda yapılabileceği bu bölgede, 20 yıldır  tesisin tamamlanamamış olması, üzüntü verici  bir durumdur. İncelediğimiz tesis harabeye dönmüştür. Mevcut hali ile yıkılmak üzeredir. Bu  durumun  ivedilikle ortadan kaldırılması için yetkili ve ilgili tüm kurumların bir an önce harekete geçmesi zaruri hale gelmiştir. Bu bölgeye günümüz rakamlarıyla milyarlarca lira para harcandığı kesindir. Buna rağmen, ortada harabeyi dönmüş yarım bir tesisten başka bir şey yoktur” diye konuştu.

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