Milyarder yatırımcı Warren Buffett, Gates Vakfı'ndan istifa etti; servetinin büyük kısmını bağışladı

Milyarder yatırımcı Warren Buffett, Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndaki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Buffett, istifa açıklamasının yanı sıra CEO'su olduğu Berkshire Hathaway'deki hisselerinden 4.1 milyar doları daha yardım kuruluşlarına bağışladığını belirtti.

BBC'de yer alan habere göre, "dünyanın en başarılı yatırımcısı" olarak anılan, Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett, servetinin büyük bir bölümünü yardım kuruluşlarına bağışladığını ve Bill ve Melinde Gates Vakfı mütevelli heyetinden de istifa ettiğini açıkladı.

Bağışıyla ilgili bir açıklama yapan Buffett, "Paramın topluma bir faydası var, bana yok" dedi.

Buffett, 2006 yılında Berkshire Hathaway'deki hisselerinin hepsini aralarında Gates Vakfı'nın da bulunduğu beş organizasyona bağışlama taahhüdünde bulunmuştu. Bu bağışla birlikte, Buffett bu miktarın yarısına ulaştı.

Milyarder yatırımcı, Gates Vakfı'ndan istifası hakkında da vakfın amaçlarına ulaşması konusunda "Fiziksel katılımıma artık ihtiyaçları yok" yanıtını verdi. Buffett, Gates Vakfı'ndan önce de mütevellisi olduğu pek çok yönetim kurulundan ayrılmıştı.