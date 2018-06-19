Milyarder yatırımcı Mellon: ABD hisselerindeki satış çok büyük bir düzeltmenin başlangıcı

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran (DHA) – Milyarder yatırımcı Jim Mellon, ABD hisselerindeki sert satış dalgası için, “Bu satış dalgası çok büyük bir düzeltmenin sadece başlangıcı” değerlendirmesi yaptı.

CNBC’de Worldwide Exchange programına konuşan Mellon, “Ticaret savaşı olmasa bile, piyasalarda bir düzeltme kaçınılmaz” dedi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bugün ABD hisse piyasaarı 1929, 2000 ve 2007 yıllarında olandan daha da aşırı değerlenmiş durumda.

“Beyaz Saray’ın duyurduğu gümrük vergileri belki hisseleri bir düşüşe sürükledi; ancak, bu vergiler olmadan da bir piyasa düzeltmesi kaçınılmaz.

“Ticaret savaşının tabii ki etkisi var, fakat piyasa zaten aşırı pahalı olduğu için tepki veriyor.

“ABD piyasalarında bugün fiyat kazanç oranı 32 – tüm zamanların zirvesi. Yani kesinlikle bir düzeltmenin vakti geldi.”