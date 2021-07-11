Milyarder Richards Branson, uzay yolculuğunda yanına bir LGBTİ+ bayrağı da alacak

İngiliz milyarder Richard Branson ve yanındaki 6 kişilik ekip bugün uzaya gidiyor. Yaklaşık 90 dakika sürmesi planlanan seyahatin TSİ 16.00'da başlaması bekleniyor.

İngiliz milyarder Richard Branson altı kişinin de bulunduğu ekiple bugün uzaya ilk test uçuşunu yapacak.

Uçuştan önce The Mail on Sunday'e konuşan Branson, 2016 yılında Florida'nın Orlando kentinde bir gece kulübüne yapılan saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için yanında bir LGBTİ+ bayrağı götüreceğini söyledi.

Branson, "Orlando'da bir yakınını kaybeden biri bunu yapmamı istedi. Ben de orada arkadaşlarını kaybeden insanlar tanıyorum" dedi.

Uçuşun canlı yayını Twitter, YouTube ve Facebook’ta yayınlanacak.

Branson, "Heyecanlanmamak için 17 yıl uğraştım ama heyecanlıyım. Açıkçası biraz gerginim ama uzaya gitmeden hemen önce kim olmaz ki? Genel olarak heyecanlıyım." ifadelerini kullanmıştı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da 20 Temmuz'da uzay şirketi Blue Origin'in ilk insanlı uçuşuyla uzaya gideceğini duyurmuştu.