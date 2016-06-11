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Bilim / Teknoloji

'Uçan araba'ya 100 milyon dolarlık yatırım

İki ABD şirketi, dikey iniş ve kalkış yapabilen araçlar üzerinde çalışmalar yapıyor

11 Haziran 2016 00:36

Google'ın kurucularından Larry Page, uçan araba geliştiren iki şirkete hatırı sayılır bir yatırım yaptı.

Bloomberg Businessweek'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, milyarder işadamı 2 şirkete 100 milyon dolar (290 milyon TL) yatırım yaptı.

ABD, Kaliforniya merkezli Zee.Aero ve Kitty Hawk isimli iki şirket de elektrikli motora sahip, dikey iniş, kalkış yapabilecek araçlar üzerine çalışmalar yapıyor.

Konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama bulunmuyor. Milyarder işadamının bu yatırımın ardından şirketlerdeki ortaklık düzeyine dair bir bilgi de bulunmuyor.

ABD’li milyarder işadamı Elon Musk, Pentagon ile yaptığı gizli görüşmeler ile bir kez daha gündemde.

Uçan arabadan görüntüler şöyle:

 

 

 

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