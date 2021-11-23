T24 LogoT24 Logo
Spor

Milyarder iş insanı Pramana, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi

"Umarım Endonezya'da da futbol böyle gelişir"

23 Kasım 2021 11:50

Endonezyalı milyarder Gilang Widya Pramana, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünde izledi.

Pazar akşamı oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini sürpriz bir isim de tribünden izledi. Akşam'ın haberine göre; Endonezya'nın en zengin iş adamlarından olan Gilang Widya Pramana dev derbiyi tribünden takip etti.

Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan ve buradan fotoğraf paylaşan Gilang Widya Pramana, "Farklı bir atmosfer. Maç boyunca ayakta durmak zorunda kaldık. Ev sahibi son dakikada kaybetti. Maç gergindi. Atmosfer harikaydı. Umarım Endonezya'da da futbol böyle gelişir." ifadelerini kullandı.

 

endonezyalımilyarderpramanagalatasarayfenerbahçederbisinitribündenizledi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24