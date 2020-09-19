Milyarder Feeney 38 yıllık hedefini gerçekleştirdi ve ölmeden tüm servetini dağıtmayı başardı

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Kurduğu duty-free dükkanlar 'imparatorluğuyla' milyarlarca dolar kazanan İrlanda asıllı ABD'li iş insanı Chuck Feeney, uzun yıllardır hedeflediği şeyi başararak tüm servetinin tamamını ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Feeney, son 38 senedir çeşitli yardım kuruluşları ve üniversitelere bağışlar yaparak servetinin tamamını bağışlamaya çalışıyordu.

İş insanının 1982'de gizlice kurduğu vakıf The Atlantic Philanthropie, geçen hafta paralarının bittiğini ve Feeney'nin servisinin neredeyse tamamının dağıtıldığını duyurdu.

San Francisco'daki kiralık apartmanında vakfı kapatan imzayı atan 89 yaşındaki Feeney, hâlâ hayattayken hedefinin gerçekleşmesinin kendini çok mutlu ettiğini söyledi. Feeney, öldükten sonra servetini bağışlayacaklarını duyuran diğer milyarderlere seslenerek; "Yaşarken paylaşmak nasıl bir şey diye merak edenlere şunu söylemek istiyorum; deneyin, hoşlanacaksınız" dedi.

Sağlık durumunun iyi olmadığı belirtilen Feeney, son 38 yıldır yaptığı yardımlarının neredeyse tamamını gizli olarak gerçekleştirdi.

The Guardian'ın aktardığına göre Feeney hayatı boyunca hiç ev veya araba sahibi olmadı ve sadece ekonomi sınıfında uçtu.