Milyar dolarlık şirketin başkanının Komünist Parti üyesi olduğu ortaya çıktı

T24 Haber Merkezi

E- ticaret devi Ali Baba şirketinin kurucu başkanı ve dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Jack Ma'nın Çin Komünist Partisi üyesi olduğu ortaya çıktı.

Reuters'ın "Çin'in en çok tanınan kapitalisti" olarak tanımladığı Ma, 36 milyar dolarlık servetiyle Forbes'e göre Çin'in en varlıklı insanı. Çin Komünist Partisi'nin resmi gazetesinin geçtiğimiz günlerde çıkardığı sayısında Ma'nın parti üyesi olduğu belirtildi.Reuters'da yer alan habere göre parti yetkilileri Çin'in büyük şirketlerinin partinin komünist değerlerine daha çok uyum sağlamasını istiyor.

Alibaba'nın sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada parti bağlarının şirketin aldığı kararları etkilemediğini belirtti.