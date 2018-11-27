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Dünya

Milyar dolarlık şirketin başkanının Komünist Parti üyesi olduğu ortaya çıktı

"Çin'in en çok tanınan kapitalisti" Jack Ma'nın Çin Komünist Parti'sine üye olduğu belirtildi

27 Kasım 2018 12:46

T24 Haber Merkezi

E- ticaret devi Ali Baba şirketinin kurucu başkanı ve dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Jack Ma'nın Çin Komünist Partisi üyesi olduğu ortaya çıktı. 

Reuters'ın "Çin'in en çok tanınan kapitalisti" olarak tanımladığı Ma, 36 milyar dolarlık servetiyle Forbes'e göre Çin'in en varlıklı insanı. Çin Komünist Partisi'nin resmi gazetesinin geçtiğimiz günlerde çıkardığı sayısında Ma'nın parti üyesi olduğu belirtildi.Reuters'da yer alan habere göre  parti yetkilileri Çin'in büyük şirketlerinin partinin komünist değerlerine daha çok uyum sağlamasını istiyor. 

Alibaba'nın sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada parti bağlarının şirketin aldığı kararları etkilemediğini belirtti.

 

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