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Millli Savunma Üniversitesi'nde tercih tarihleri belli oldu

hak kazanan aday kimlikleri, 11 Haziran 2018 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ilan edilecek

15 Nisan 2018 19:26

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2018-MSÜ) sonuçlarını açıklamasının ardından adaylar şimdi, MSÜ tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı da netleşmeye başladı.

Buna göre, sınava katılan tüm adaylar, tercih işlemlerini 24 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesi www.msb.gov.tr üzerinden yapabilecek. Yapılacak değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan aday kimlikleri, 11 Haziran 2018 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’nın  resmi internet sitesinden (www.msb.gov.tr) ilan edilecek.

İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak. İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

 

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