Milli Savunma Bakanı: Saldırı olursa Rusya bunun altında kalmaz

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD ile Rusya arasındaki Suriye gerginliği konusunda "Saldırı olursa Rusya bunun altında kalmaz" dedi. Bakan Canikli, "Bu tehlike uzun zamandır var ve bundan sonra da devam edecek. Bir kıvılcım bir ateş bütün bölgenin infilaki ile sonuçlanacak çatışmanın önünü açabilir" diye konuştu.

Canikli'nin son günlerde Suriye'de artan gerginlik hakkında 24 TV'de değerlendirmelerde bulundu. Canikli'nin ifadelerinden öne çıkan detaylar şöyle:

Suriye'de çok fazla aktör var. Menfaatleri birbiriyle çatışan çok fazla güç var. Dar bir alan ve buna benzer her türlü çatışma ortamı oluşabilir tetikleyebilir. Uluslararası ilişkilerde belli bir noktadan sonra rasyonalite kaybolur. Bir noktadan sonra mantıklı düşünme ortadan kaybolur ve bu doğrultuda savaş çıkar. Rusya'nın desteklediği güçlere ya da ABD'nin desteklediği güçler tarafından saldırı gerçekleşmişse Rusya'nın ve bunun desteklediklerinin bunun altında kalmaması gerekir. Kalırsa gücünü kaybeder. Bu nedenle ciddi çatışmalar çıkar. Bu tehlike uzun zamandır var ve bundan sonra da devam edecek. Bir kıvılcım bir ateş bütün bölgenin infilaki ile sonuçlanacak çatışmanın önünü açabilir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak önce itidalli ölçülü olmaya çağırıyoruz tarafları ve ayrıca rejimi, terör örgütlerini desteklemekten vazgeçmeleri çağrısı yapıyoruz.

Afrin'in rejime teslimi söz konusu olamaz.



Biz doğru yerdeyiz, biz güçlüyüz. Bölgenin egemenliğini tehdit eden bir unsur var terör örgütü var orada. Biz müdafaa çerçevesinde yapıyoruz bunu. Terörü ortadan kaldırmak ülkemizin güvenliğini tehdit eden terörü bertaraf etmek için adım atıyoruz ve biz doğru yerdeyiz. Sınırlarımızı korumak için oradayız. Hiç kimse bize bu anlamda yaptığımız operasyonların meşruiyetiyle ilgili problemden bahsedemez. Diğer ülkelerin durdukları yer problemli sıkıntılı. Onlar da pozisyonlarını değiştirirse sorun kalmaz. Biz niye Afrin'deyiz terörü ortadan kaldırmak için. Ülkemize yönelik risk ve tehdit devam ederse biz orada bulunmaya mecburuz. Ülkemizin güneyindeki Suriye sınırındaki ülkemize yönelik tehdit olan bütün terör unsurları bertaraf edilmeden biz oralardan çekilemeyiz. Terörü kaynağında kurutmak zorundayız.