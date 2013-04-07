'Milliyetçiyim diyen Bahçeli, gitsin bu milletin edebinden nasiplensin'

Başbakan Tayyip Erdoğan, "Bürokratik oligarşinin belini 'Başkanlık sistemi' kırar. Olay orada çok farklı şekilde gelişir. Karar alma, çok daha seri noktaya gelebilir" dedi. Bahçeli'yi de sert bir dille uyaran Erdoğan, "MHP Genel Başkanı'nı edebe davet ediyorum. Milliyetçiyim diyen MHP Genel Başkanı önce gitsin bu milletin edebinden nasiplensin, bu milletin adabını öğrensin. Susuyor olmamız sabrımızdandır" diye konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında başkanlık sistemi ve teröre çözüm sürecine değindi. Çözüm süreci konusunda muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Başbakan, CHP ve MHP liderlerine sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



'Oligarşinin belini başkanlık sistemi kırar'



"Ana ve yavru muhalefet çıkaracağı adaylar başkan seçilmeyeceği için başkanlık sistemini istemiyorlar. Çalış senin de olur. Bütün mesele milleti kucaklamak, ama bunlar millete efendilik taslıyorlar. Bürokratik oligarşinin belini Başkanlık sistemi çok daha rahat kırar. Olay orada çok farklı şekilde gelişir. Karar alma, çok daha seri noktaya gelebilir. Bizim derdimiz Türkiye'yi süratle çok daha iyi noktaya nasıl ulaştırabiliriz. Muhalefet başkanlık sistemini araştırmadan konuşuyor. Başkanlık sistemine karşısınız. Cumhurbaşkanını partili yapalım dedik. Fransa'daki sistem partili cumhurbaşkanlığı sistemidir. Cumhurbaşkanı partili olmasın dediler. Ülkenin geleceğine yönelik sorumluluk mevkide olmak çok önemlidir. Biz de sıcak yataklarımızda mışıl mışıl uyuyor olabilirdik. Ama o zaman 'bu millet için' ne yaptın sorusuna cevap veremezdik.



Teröre çözüm süreci arayışı



Hangi reforma el attıysak 'ülke bölünüyor' dediler. Ne oldu? Ekonomisi ile güçlü bir Türkiye var. Hakkını söke söke alan bir Türkiye var. Kararlarına değer verilen, parmakla gösterilen bir Türkiye var. 'Türkiye bölünüyor' diye ağlayan siyasetçinin bu milletle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Siz korku içinde olabilirsiniz ama bu millet korkmuyor. Terör meselesini çözüp ülkenin ayağındaki prandayı atmak istiyoruz. Süreç büyük bir umutla devam ediyor. Akil insanlar heyeti ile görüştük. 62 kişi tek bir noktada buluştu, 'kan dursun' dedi.



'MHP liderini edebe davet ediyorum'



Bahçeli çözümü engellemek için her türlü tahrike başvuruyor. Bahçeli ve Kılıçdaroğlu sıcak koltuklarında oturacaklar diye kana, gözyaşına göz yumacak değiliz. Siyaset de iktidar da korkaklara göre bir yer değildir. MHP Genel Başkanı'nı edebe davet ediyorum. Milliyetçiyim diyen MHP Genel Başkanı önce gitsin bu milletin edebinden nasiplensin, bu milletin adabını öğrensin. Susuyor olmamız sabrımızdandır. 10 yıldır Çanakkale'ye giderim Bahçeli'yi, Kılıçdaroğlu'nu ve Baykal'ı bir gün Çanakkale'de görmedim. Bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bunlar ön kesmek istiyorlar, çözüm süreci istemiyorlar. Her şeyin başı edeptir. Bahçeli gitsin önce milletin adabını öğrensin. Hiç kimse meydanı boş sanmasın. MHP'ye gönül veren kardeşlerim içinde de gerçekleri görenler var.



'Egemen Efendi ne işin var, otur'



Ülke ülke dolaşıp anlaşmalar yapmayabilirdik. Egemen Efendi senin ne işin var, otur, AB ülkelerini neden dolaşıyorsun. Zafer Bey senin ne işin var, otur ya. Alacağız işadamlarımızı yanımıza onlarla beraber fellik fellik dünyayı dolaşacağız dedik. Zaman zaman bazı dostlar bizi sevdiği için zaman zaman söylüyor: Biraz da kendine zaman ayır diye. Biz de diyoruz ki bu can bu bedende oldukça bu yolda koşmaya, ölmeye hazırız.''