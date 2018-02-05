Milliyetçilerin mitinginde sürpriz isim

Yunanistan'ın başkenti Atina'da milliyetçiler "Makedonya Yunandır" başlıklı bir miting düzenledi. Yaklaşık 140 bin kişinin katıldığı mitingin sürpriz konuğu ise 1000'den fazla şarkı sözü yazan ve Zorba filminin için beste yapan 92 yaşındaki 'solcu' besteci Mikis Theodorakis oldu.

Kendini yurtsever enternasyonalist olarak tanımlayan Theodorakis hükümeti milli nihilistler olmakla eleştirdi. Mikis Theodorakis ayrıca Makedonya’nın başkenti Skopje Makedonya ismini kullanmak istiyorsa Yunan hükümetinin bunu referanduma götürme yükümlülüğü olduğunu söyledi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, milliyetçilerin eylemine katılan Mikis Theodorakis özellikle anarşist gençlerin tepkisini topladı. Theodorakis’in evinin duvarına kırmızı boya atan anarşistler “Milliyetçi ayak takımına yanladın. Hikayen dağlarda başladı (Nazilere karşı) ama Syntagma Meydanı’nın pis çamurlarında bitti.” yazdılar.

Bağımsızlık ilanı kriz yarattı

Yunanistan’ın, Makedonya Cumhuriyetiyle arasındaki bu isim ihtilafı 1992’de bu ülkenin, Yunanistan’ın kendi antik tarihi ve kültürü ile eş tuttuğu “Makedonya” ismi altında bağımsızlığını ilan etmesiyle başladı.

Makedonya Cumhuriyeti’nde yeni seçilen hükümet ise Yunanistan ile arasındaki bu isim ihtilafını gidermek amacıyla müzakere masasına oturmayı kabul etti. İyi niyetini göstermek amacıyla da Üsküp’teki hava alanının “Yunanlıların atası” olarak kabul edilen “Büyük İskender” adını değiştirmeye karar verdi.

Makedonya Cumhuriyeti’nin ılımlı yeni Başbakanı Zoran Zaev, isim ihtilafının giderilmesiyle Makedonya Cumhuriyetinin AB ve NATO üyeliğini sağlamayı amaçlıyor.

Bu sounların ortadan kaldırılmasına yönelik ilk girişimler yakın zamanda iki ülkenin başbakanları tarafından başlatıldı. Atina-Üsküp hattındaki görüşmelere B.M. aracılık ediyor. B.M. Özel Temsilcisi Matthew Nimetz her iki başkentte mekik diplomasisi gerçekleştiriyor.