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Milliyetçi Türkiye Partisi ve Turan Ocakları'ndan Agos'un önüne siyah çelenk!

'Bir gece ansızın Agos Gazetesi'ndeyiz’

24 Nisan 2015 14:05

1915 Ermeni kıyımının 100. yıl dönümünde Milliyetçi Türkiye Partisi ve Turan Ocakları isimli gruplar Agos gazetesinin önüne siyah çelenk bıraktı

Milliyetçi Türkiye Partisi ve Turan Ocakları isimli siyasi örgütlerin "Yurtta sulh yoksa cihanda sulh bırakmayacağız" sloganı ile yaptıkları eylemde, Agos gazetesinin kısa süre önce taşındığı Harbiye'de Papa Roncalli Sokak'taki yeni ofisinin önüne siyah iki çelenk bırakıldı.

MTP ve Turan Ocakları adına iki kişi binanın önünde bir açıklama yaptı. Turan Ocakları İstanbul, bu açıklamanın videosu 'Bir gece ansızın Agos Gazetesi'ndeyiz’ başlığıyla kendi facebook sayfalarından paylaştı. 

Agos'un önüne siyah çelenk bırakılması sosyal medyada tepki çekti. Twitter'da paylaşılan yorumlar şöyle:

@KristoKontesi : Agos'un önü. bir halkın acısına kara çelenkle gölge olmak.. nasıl korkunçsunuz.

@CassandraDiary : Yüzleşmek kanınızı temizler genç bir insanı öldürmez, Agos gazetesinin önüne siyah çelenk bırakmazsınız. #soykırım

@senolakdag : Agos'un önünde siyah çelenk #ProtestoEdiyorum

@kara_vedat : Agos gazetesi önüne "Turan Ocakları" imazalı siyah çelenk bırakılmış. Soykırım sürüyor!.. Tüm arsızlığı ve yüzsüzlüğü ile...

 

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