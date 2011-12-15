Milliyetçi gazeteler suikast örgütünü görmedi







T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye suikast hazırlığında bulunduğu iddiasıyla aşırı milliyetçi silahlı örgüte yapılan operasyon, milliyetçi çizgide yayın yapan Ortadoğu ve Yeni Çağ gazetelerinin birinci sayfasında yer almadı.

"Türk İntikam Birliği Teşkilatı/Direniş Hareketi" adlı silahlı suç örgütüne yönelik 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda biri asker 14 kişi gözaltına alınmışmış bunlardan 5’i tutuklanmıştı. Örgütün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BDP teşkilatları, Kürt kökenli kişilerle azınlık gruplara yönelik eylem hazırlığı içinde oldukları ileri sürülmüştü.



Bahçeli iddialara ciddiye almadı



Bugün (15 Aralık 2011) Ankara'da gazetecilerle buluşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de suikast iddialarına yanıt verirken şunları söyledi:

1 yıldan bu yana araştırıldığı ifade ediliyor savcılıklar tarafından. Ama biz böyle bir konuyu hiç hissetmedik. Böyle bir süreç içinde yanımızda olağanüstü bir güvenlik tedbirinin alınmış olmasını da hissetmedik. Ama 1 yıllık sürede bir terör örgütü adı bugüne kadar nedir, geçmişte bir Türk İntikam Tugayı vardı, zannediyorum kelimelerle genişletilmiş bir örgüt tipi ortaya çıkmış, ciddiye alınacak bir yanı olduğu kanaatinde değilim.