Milliyet yazarından köşe komşusuna: Digiturk'ün önceliği LİG TV ücretlerine zam yapmak değil

Milliyet yazarı Özay Şendir, köşe komşusunun Sina Koloğlu'nun, "Türkiye futbol liglerinde önümüzdeki 5 sezonu kapsayacak naklen yayın ihalesini kazanan Digiturk, Lig TV ücretlerine yüzde 60'a yakın zam yapabilir" iddiasıyla ilgili olarak "Öncelik yüksek bir zam yapmak olmayacak. Bir süre finansman sağlayıp sonraki yıllarda kâr etmeyi tercih edeceklerdir" dedi.

Özay Şendir'in "Neden boşandılar" başlığıyla yayımlanan (23 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Digiturk yüzde 60 zam yapmaz

Digiturk, yılda KDV dahil 590 milyon dolar para ödeyecek futbol yayınları için. Eskiden ödedikleri para

425 milyon dolardı,

yıllık fark 165 milyon dolar. Bu bile başlı başına bir zam sebebi sayılabilir aslında ama başka sebepler de var.

Mesela yayınladığı yabancı dizi ve filmler için de ödemeyi dolar olarak yapıyor Digiturk. Bir kurum düşünün ki kanal taşıma ücreti hariç tüm gelirleri Türk Lirası, giderlerinin de neredeyse tamamı Amerikan Doları olsun. Böyle bir tabloya rağmen Digiturk, abonelere zamdan önce başka seçenekler sunacaktır.

En büyük şans, Digiturk’ün yeni sahibi olan beIN Media Group. Dünya genelinde

38 kanalları var ve bunlardan 20’si spor yayını yapıyor.

Bu sayede Süper Lig maçları, tarihinde ilk kez başka ülkelere satılabilir. Düşünsenize, 5 milyon gurbetçi olmasına karşın tek bir Avrupa ülkesine paket olarak satılamamıştı Süper Lig.

Bir diğer adım, Lig Tv’leri sadece maç önü-arkası değil; tüm hafta Reklam kuşaklarını ağzına kadar doldurmak olacaktır. Bu bilgi birikimine de sahip beIN Media Group.

Gelelim asıl önemli noktaya; Digiturk, bireysel abone sayısı ya da rakamlarıyla futbol harcamalarını karşılayamayacağını biliyor. Bu yüzden kurumsal abone denilen ve toplu gösterim olan yerlerin sayısını ve gelirlerini artırmaya çalışacaktır ilk başta.

Sonra 1. Lig karşılaşmaları ve özet satışından elde edilecek gelirler de var. Dolayısıyla Digiturk için öncelik yüksek bir zam yapmak olmayacak. Bir süre finansman sağlayıp sonraki yıllarda kâr etmeyi tercih edeceklerdir.

“Yüzde 60 zam gerekebilir” diye yazan Sina (Koloğlu) abiyi 1995’ten beri tanırım, asla laf olsun diye yazmaz.Sadece doğru hesap yapabilmek için bireysel abone gelirlerini öne koymamak gerekir.