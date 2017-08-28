Milliyet yazarından Halk TV'ye: İnsanlar niye sizin ‘bayat’ haberlerinizi izlesin?

Milliyet gazetesinde yazarı Ali Eyüboğlu, Halk TV’yi yayınlanan “Gün Sonu”programına ilişkin,“Rakipler canlı yayında, dünyada ve ülkede olup - biteni ekrana taşırken, gazete manşetlerini okurken insanlar niye sizin ‘bayat’ haberlerinizi izlesin?” dedi.

Ali Eyüboğlu’nun “Parasıyla rezil olan belediye”başlığıyla yayımlanan bugünkü (28 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Sabahleyin baktım Halk TV’de ‘Gün Sonu’ adlı bir program… Sosyal medyanın haberleri hızla eskittiği bir devirde, bir gece önceki haber programını sabahleyin ekrana getirmek şaka gibi…

Türkiye’de gün yeni başlarken seyircisine bir gece önceki programını banttan vermek, ‘Bizi izlemeyin’ demek…

Çünkü spikerin ‘Bugün’ diye anlattığı her şey çoktan ‘dün’ oldu, ‘Yarın’ diye taktim ettiği ‘Bugün’e dönüştü…

Rakipler canlı yayında, dünyada ve ülkede olup - biteni ekrana taşırken, gazete manşetlerini okurken insanlar niye sizin ‘bayat’ haberlerinizi izlesin?”