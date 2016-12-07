Milliyet yazarından Burhan Kuzu'ya: Bakalım anayasa önerisinden nasıl kuvvetler ayrılığı çıkaracak?

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun "Parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığı yok.. Başkanlık sistemini bunun için getiriyoruz", "Kuvvetler ayrılığı olacak", "Yasama- yürütme-yargı birbirinden kesin çizgilerle ayrılacak", "Yasama bugünkü gibi yürütmenin emrinde olmayacak" ifadelerini hatırlatarak "Hazırlanan anayasa değişikliği böyle demiyor. Bu sebeple; Burhan Kuzu’nun ne diyeceğini merak ediyorum. Bakalım 2017 model anayasa önerisinden nasıl kuvvetler ayrılığı çıkaracak" diye sordu.

Mehmet Tezkan'ın "Anayasada gerisi teferruat" başlığıyla yayımlanan (7 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Kulis bilgi-lerine göre iktidar partisiyle MHP anayasa için hâlâ masadaymış..

Ne konuşmuşlar!.

Yedek millet-vekilliği, milletvekili seçilme yaşının 18’e inmesi gibi maddeleri konuşmuşlar..

Anlaşmışlar..

Bunlar anayasanın sosu.. Olsa da olur olmasa da olur maddeleri..

Özü, temeli, ruhu konusunda anlaşmışlar mı?

Sayayım..

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- Cumhurbaşkanının aynı zamanda partisinin genel başkanı olması..

- Cumhurbaşkanının partisinin milletvekili listesini belirlemesi..

- İki seçimin aynı anda yapılması..

- Cumhurbaşkanının cumhurbaşkanı olarak yürütmenin başı..

- Cumhurbaşkanının çoğunluk partisinin parti genel başkanı olarak yasamanın da başı olması..

- Cumhurbaşkanının cumhurbaşkanı olarak Anayasa Mahkemesi üyelerinin, HSYK üyelerinin yarısını belirlemesi..

- Cumhurbaşkanının parti genel başkanı olarak Anayasa Mahkemesi ve HSYK üyelerinin öteki yarısını belirlemesi..

Bu konuda iktidar partisi ile MHP anlaştı mı anlaşamadı mı?

Yeni düzen böyle mi olacak?

Eğer böyle olacaksa..

Gerisi teferruattır..

Cumhurbaşkanı’nın Yüce Divan’a gönderilme maddesi mesela.. Meclis çoğunluğu kendi genel başkanlarını mı Yüce Divan’a gönderecek?

Mümkün mü?.

Yeni anayasa sakat doğacak

Anayasa değişirse; kucağında meşruiyet sorunuyla gelecek..

Niye mi?

İktidar partisi milletvekilleri anayasa değişikliğine görmeden imza attılar da ondan..

Boş kâğıdı imzaladılar.. Boş kâğıda imza atarken poz verdiler, resim çektirdiler..

İleride sorun olacak..

Biri çıkıp soracak..

- Milletvekilleri acaba hangi şartta imzayı attı?

- Milletvekilleri neden boş kâğıda imza atmak zorunda kaldı?

- Milletvekilleri acaba baskı mı gördü?

Meşruiyet tartışması başlayacak..

***

En azından onları tarih yazacak.. Rejimi değiştirenler bile hangi rejime geçtiklerini bilmiyorlardı denecek..

Onlardan bile gizlenmişti denecek..

Bundan kaçış yok..

Burhan Kuzu nasıl avunacak?

Burhan Kuzu başkanlık modelini şiddetle savunan politikacıların başında geliyor..

Bu sistemin mimarlarından da denebilir..

Birkaç tartışma programında birlikte olmuştuk..

Parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığı yok.. Başkanlık sistemini bunun için getiriyoruz.. Kuvvetler ayrılığı olacak.. Yasama- yürütme-yargı birbirinden kesin çizgilerle ayrılacak.. Yasama bugünkü gibi yürütmenin emrinde olmayacak sözleriyle başkanlık sistemini savunmuştu..

***

Hazırlanan anayasa değişikliği böyle demiyor..

Bu sebeple; Burhan Kuzu’nun ne diyeceğini merak ediyorum..

Bakalım 2017 model anayasa önerisinden nasıl kuvvetler ayrılığı çıkaracak..