Milliyet yazarından Başbakan'a: Böyle bir Genelkurmay Başkanı'yla çalışmak ne tür duygular uyandırıyor?

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Başbakan Binali Yıldırım'a emir verdiği albayın kendisinin değil, cemaatteki abisinin emrini dinlediğini söylemesini gündeme getiren Milliyet yazarı Melih Aşık, "Böyle bir Genelkurmay Başkanı ile çalışmak sizde ne tür duygular uyandırıyor?" diye sordu. Melih Aşık, yazısında emekli general Nejat Esler'in "Peki albay Genelkurmay Başkanı’nın emrini dinlemediğinde Genelkurmay Başkanı ne yapmış?" diye sorduğunu aktardı.

Melih Aşık'ın Milliyet'te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım, TÜSİAD toplantısında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yaşadığı emir komuta zincirindeki itaatsizliği şöyle anlattı.

“Bana Genelkurmay Başkanı anlatıyor diyor ki ‘Albaya bir talimat veriyorum, albaydan çıt yok… Adam bir şey söylemiyor, tamam başüstüne felan demiyor. Merak ediyorum neden böyle yaptı? Gidiyor bir astsubay, şeyi oymuş abisi, amiri daha doğrusu… Astsubaydan olur alırsa dönüp peki komutanım yapayım diyormuş’ böyle bir anlayış olur mu? Bu çok tehlikeli bir örgüttür.”

Özetle albay, Genelkurmay Başkanı’ndan emir alınca “tamam, başüstüne” falan demiyormuş...

Ama cemaat abisi astsubay ona emir verince emri yerine getiriyormuş.

Emekli general Nejat Eslen bu hikâyeyi dinleyince merak etmiş, bize sordu:

- Peki albay Genelkurmay Başkanı’nın emrini dinlemediğinde Genelkurmay Başkanı ne yapmış?

Bir şey yapmadığı, durumu olağan karşıladığı anlaşılıyor.

Eğer bu konuyu mesele yapsa, FETÖ’cülerin kurduğu emir komuta zincirini dağıtmak için eline fırsat geçtiğinde bu fırsatı kullansaydı... Darbeciler Cumhurbaşkanı’nın emir subaylığı dahil en kritik görevleri ele geçirir miydi?

Son bir soru o da Başbakan Binali Yıldırım’a:

- Böyle bir Genelkurmay Başkanı ile çalışmak sizde ne tür duygular uyandırıyor?