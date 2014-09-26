Milliyet 'türban' yazısını internetten kaldırdı, Meral Tamer 'Normal karşıladım' dedi

Milliyet gazetesi yazarı Meral Tamer’in, bir arkadaşının ofisinde çalışan kadına "kapanması şartı"yla AKP’den 200 lira aylık bağladığını öne sürdü. Tamer, T24'e yaptığı açıklamada yazısının yayından kaldırılmasını "normal" karşıladığını söyledi. Tamer, "Cumartesi günü yazımı gazeteye göndereceğim" dedi.

Meral Tamer, “Kızı 9-10 yaşında örtüp, 12’sinde de evlendirirsin!” başlığıyla Milliyet gazetesinde yayımlanan (26 Eylül 2014) yazısı gazetenin internet sitesinden kaldırıldı.

Tamer'in Milliyet.com.tr'deki köşesine ulaşılmak istendiğinde en son 24 Eylül tarihli "Türkiye'nin lezzet haritasını oluşturmak" başlığıyla yayımlanan yazısı yer alıyor.

Tamer: Normal karşıladım

Milliyet gazetesi yazarı Meral Tamer, T24'e yaptığı açıklamada yazısının yayından kaldırılmasını "normal" karşıladığını söyledi.

Milliyet gazetesi yönetiminden yazısının kaldırılması hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığını belirten Meral Tamer, cumartesi günü yazısını gazeteye göndereceğini belirtti.

Kızı 9-10 yaşında örtüp, 12’sinde de evlendirirsin!

Tamer'in Milliyet'in internet sitesinden kaldırılan yazısı şöyle:

"Arkadaşımın Taksim’deki ofisinde yıllardır temizlik hizmetlerinde çalışan aydınlık yüzlü, 2 çocuk annesi genç kadın günlerden bir gün başı kapalı olarak gelmiş işyerine... Arkadaşım akşamdan sabaha ne değiştiğini merak ettiğinde ise Anadolu’da yaşayan annesine AKP’den 200 lira aylık bağlandığını, karşılığında ise ailedeki kızların kapanmasının şart koşulduğunu anlatmış. Maddi sıkıntısı olan annesine destek olmak için kapanmış, ancak eşi kesinlikle kapanmasını istemediği için de gerek evde, gerekse işyerinde başı açık dolaşacakmış.

Türkiye’deki gidişata çok üzülen Avusturyalı bir arkadaşıma bu olayı anlattığımda hiç şaşırmadı: “Avusturya’da epeydir benzeri bir durum var, ama burada yaşayan Türk kadınlarını, kapanmaları için aylığa bağlayanlar Suudiler diye duyuyoruz” dedi."