T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milliyet 'türban' yazısını internetten kaldırdı, Meral Tamer 'Normal karşıladım' dedi

Milliyet, Meral Tamer'in yazısını internet sitesinden kaldırdı

26 Eylül 2014 18:30

Ahmet Küçük

Milliyet gazetesi yazarı Meral Tamer’in, bir arkadaşının ofisinde çalışan kadına "kapanması şartı"yla AKP’den 200 lira aylık bağladığını öne sürdü. Tamer, T24'e yaptığı açıklamada yazısının yayından kaldırılmasını "normal" karşıladığını söyledi. Tamer, "Cumartesi günü yazımı gazeteye göndereceğim" dedi. 

Meral Tamer, “Kızı 9-10 yaşında örtüp, 12’sinde de evlendirirsin!” başlığıyla Milliyet gazetesinde yayımlanan (26 Eylül 2014) yazısı gazetenin internet sitesinden kaldırıldı.

Tamer'in Milliyet.com.tr'deki köşesine ulaşılmak istendiğinde en son 24 Eylül tarihli "Türkiye'nin lezzet haritasını oluşturmak" başlığıyla yayımlanan yazısı yer alıyor.

 

Tamer: Normal karşıladım

 

Milliyet gazetesi yazarı Meral Tamer, T24'e yaptığı açıklamada yazısının yayından kaldırılmasını "normal" karşıladığını söyledi. 

Milliyet gazetesi yönetiminden yazısının kaldırılması hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığını belirten Meral Tamer, cumartesi günü yazısını gazeteye göndereceğini belirtti. 

 

Kızı 9-10 yaşında örtüp, 12’sinde de evlendirirsin!

 

Tamer'in Milliyet'in internet sitesinden kaldırılan yazısı şöyle: 

"Arkadaşımın Taksim’deki ofisinde yıllardır temizlik hizmetlerinde çalışan aydınlık yüzlü, 2 çocuk annesi genç kadın günlerden bir gün başı kapalı olarak gelmiş işyerine... Arkadaşım akşamdan sabaha ne değiştiğini merak ettiğinde ise Anadolu’da yaşayan annesine AKP’den 200 lira aylık bağlandığını, karşılığında ise ailedeki kızların kapanmasının şart koşulduğunu anlatmış. Maddi sıkıntısı olan annesine destek olmak için kapanmış, ancak eşi kesinlikle kapanmasını istemediği için de gerek evde, gerekse işyerinde başı açık dolaşacakmış.

Türkiye’deki gidişata çok üzülen Avusturyalı bir arkadaşıma bu olayı anlattığımda hiç şaşırmadı: “Avusturya’da epeydir benzeri bir durum var, ama burada yaşayan Türk kadınlarını, kapanmaları için aylığa bağlayanlar Suudiler diye duyuyoruz” dedi."

ETİKETLER

akpbaşörtümeral tamermilliyetinternetsiteyazıkaldırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24