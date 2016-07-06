Milliyet yazarı: TÜİK verilerini aklım almıyor; bir yılda 21 bin 494 yerli film mi çekildi?

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) TÜİK verilerine dayandırdığı "Sinemada yerli yabancıya fark attı" başlığıyla yayımlanan haberle ilgili olarak, "Kimse kusura bakmasın, ama sinemayı yakından takip eden biri olarak AA’nın haberindeki TÜİK’in sinemaverilerini benim aklım almadı" dedi. "Bakar mısınız haberdeki bilgiye: 'Son beş yılda yerli film sayısı yüzde 65 artarak 13.027’den 21.494’e yükseldi'" ifadesini kullanan Eyüboğlu, "Bir yılda 21 bin 494 yerli film mi? Yeşilçam’ın 'altın çağı'nı yaşadığı dönemde bile, bir yılda çekilen film sayısı 250 - 300 arasında değişirken, Türk Sineması’nın 100’üncü yılında çekilen film sayısı 100’ü zor aşmışken TÜİK nereden çıkardı bu, bir yılda 21.494 yerli filmi?" diye sordu.

Ali Eyüboğlu'nun, "Türk sinemasını kim böyle uçurdu" başlığıyla yayımlanan (6 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Haberi yapan devletin resmi haber ajansı… Anadolu Ajansı’ndan (AA) Mehtap Yılmaz’ın kaynağı koskoca Türkiye İstatistik Kurumu…

AA’nın “Sinemada yerli, yabancıya fark attı” başlıklı haberini bütün medya kullandı. Kimse kusura bakmasın, ama sinemayı yakından takip eden biri olarak AA’nın haberindeki TÜİK’in sinemaverilerini benim aklım almadı.

Bakar mısınız haberdeki bilgiye: “Son beş yılda yerli film sayısı yüzde 65 artarak 13.027’den 21.494’e yükseldi.”

Bir yılda 21 bin 494 yerli film mi?

Yeşilçam’ın “altın çağı”nı yaşadığı dönemde bile, bir yılda çekilen film sayısı 250 - 300 arasında değişirken, Türk Sineması’nın 100’üncü yılında çekilen film sayısı 100’ü zor aşmışken TÜİK nereden çıkardı bu, bir yılda 21.494 yerli filmi?

Bir yılda değil film, o kadar klip bile çekilmiyor Türkiye’de…

2005 yılından itibaren vizyona giren bütün filmlerin verileri var www.boxofficeturkiye’de…

TÜİK’in kaynağı ne?

Haberde “son beş yıl” vurgusu yapıldığı için 2011 ve sonrasında kaç yerli filmin vizyonda olduğuna baktım. Oradaki rakamlarla TÜİK’inkiler arasında fark, akıl alır gibi değil. TÜİK’e göre 2011’de çekilen Türk filmi sayısı 13.027. Boxoffice’de 2011’de vizyondaki yerli film sayısı 121. Bu filmlerden sadece 45’i yeni…

Varsayalım ki, “salon tekeli” veya başka gerekçelerle bir o kadar çekilmesine rağmen vizyona girmeyen film olsun… Bir o kadar da kısa film - belgesel çekilsin, 13.027’den vazgeçtim, tekmili birden 500’ü bulmaz bu sayı.

Gelelim 2015 verilerine: TÜİK’in verilerine göre 2015’te 21.494 film çekildi. Boxoffice’e göre vizyona giren yerli film sayısı 75’i “yeni” olmak üzere toplam 181. Yine iki veri arasında derin uçurum var.

Biri “deve”, diğeri “pire”…

TÜİK’in açıkladığı gibi 2015 yılında 21.494 filmin çekilmediği gibi “dizi furyası” yaşanan Türkiye’de bir yılda çekilen dizi bölüm sayısı bile bu rakamın yüzde 10’unu bulmaz.

Türkiye’de “yerli film” izleyenlerin sayısının “yabancı film” seyircisini geçtiği - yeni bir bilgi olmamasına rağmen - doğru, ama film sayılarındaki bu tuhaflığı, TÜİK yetkilileri kamuoyuna açıklamalı.