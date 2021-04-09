Milliyet yazarı Sina Koloğlu: BeIN Sports, Şampiyonlar Ligi yayın ihalesini kaybetti; yeni firma birkaç güne açıklanır

Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu, Süper Lig'in yayın hakları sahibi BeIN Media Group'un Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın hakları için girdikleri ihaleyi kazanamadıklarını belirterek, "Sektörün ‘duayen’ ismine sordum. 1-2 güne kazanan yeni firma açıklanır” cevabını aldım. Şampiyonlar Ligi eski keyfinde değil. Geçtiğimiz yıl Başakşehir’in grup maçlarını kaç kişi izledi? Büyük takımlardan Galatasaray’ın son katıldığı kupanın grup maçlarında durumu ortadaydı. Bir albenisi kalmadı. Silkinmeye ihtiyaç var." diye yazdı.

Kupanın yayın ihalesinin değerinin 150 milyon dolar olduğunun altını çizen Koloğlu, "Bu parayı çıkartacak izleyiciyi bulmak kolay değil. Hele ‘korsan yayıncılık’ geleneği olan ülkemizde... Hem izleyici hem de yayıncı açısından bir çıkmaz durum." ifadelerini kullandı.

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