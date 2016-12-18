Milliyet yazarı: PKK nasıl IŞİD’in yöntemine geçti?

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Kayseri'deki terör saldırısını hatırlatarak, Temmuz 2015'ten sonra PKK'nın bölgede hendekler kazarak, PYD'ye Kobânê'de verilen desteğin bir benzerini Batı'nın kendilerine de vereceği yanılgısına kapıldığı görüşünü dile getirdi. "İlerleyen süreçte PKK’nın hem kırsalda hem kent merkezlerinde tutunacak hali kalmadı. Eylem gücünü yitirdi" diyen Tezkan, "PKK, canlı bombalar, bomba yüklü araçlarla saldırı yöntemine böyle geçti.. Eylem türünü değiştirdi.. Az adamla can yakmaya başladı.. IŞİD’in yöntemine geçti" ifadesini kullandı.

Tezkan'ın Milliyet'te "Hendek savaşı.. Canlı bombalar" başlığıyla yayımlanan (18 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Konular seçiyorsun..

Notlar alıyorsun..

Yaşama dair, geleceğe dair..

Ekonomi, siyaset, sağlık, yaşam, yemek, kitap, film, mekân.. Yelpazeyi açmak istiyorsun, başka denizlere yelken açmaya niyetleniyorsun..

Sabah kalkıyorsun.. Allah kahretsin, yine bombalı saldırı!.. Bu kez askerlerimize..

Notları atıyorsun çöpe!.

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Geçen cumartesi Türkiye akşam sarsıldı..

Bu cumartesi sabah sabah..

Geçen cumartesi polisler hedefteydi.. Bu cumartesi askerlerimiz hedefteydi..

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Bu tür saldırıları iyi analiz etmemiz lazım.. Terör örgütünün ne yapmak istediğini iyi anlamak, topluma iyi anlatmak zorundayız..

PKK terörünün çeşitli evreleri var.. Uzun bir süreç, ta 1983 yılına gidiyor.. O kadar eskilere gitmeyeceğim..

Son bir iki yıl içinde olanlar, bugünü açıklıyor..

Çözüm süreci hatalarıyla, günahlarıyla birlikte son tahlilde iyi bir süreçti..

Ama aynı süreç PKK’nın şehir örgütlenmesini hızlandırdığı süreç oldu..

Güneydoğu’da illere, ilçelere yerleştiler..

İlleri ilçeleri silah deposu haline getirdiler..

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Dikkatinizi çekerim.. PKK, 2015 yılının 11 Temmuz’unda ‘Çatışmazlık bitti ’ diyerek savaş ilan etti..

Çözüm süreci askıdaydı ama masa devrilmemişti..

Yeni parlamento çalışmaya başlamamıştı..

Türkiye’nin nasıl bir hükümetle yönetileceği belli değildi.. PKK savaş ilan etti..

Neden? Birkaç nedeni var..

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BİR: IŞİD militanlarının Şengal’deki Ezidi katliamının önüne PKK militanları geçti.. Peşmergeler kaçtı, PKK militanları savaştı; Şengal’ı IŞİD’e teslim etmedi.. Ezidileri koruması Avrupa’nın PKK’ya farklı gözle bakmasına neden oldu..

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İKİ: IŞİD’e karşı Kobani direnişi.. Kobani direnişi öyküleri Suriye Kürtlerini Batı’da popüler hale getirdi..

ABD silah yardımı yaptı.. PYD/YPG’nin varlığı, eli silahlı militan gücü resmen tanındı.. Suriye’de fiili Kürt özerk bölgesi oluştu..

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İşte bu iki gelişme Kandil’i heveslendirdi.. Suriye’de olanları Türkiye’ye taşıma, PYD’nin yaptığını Güneydoğu’da yapma, Kobani’yle Diyarbakır’ı, Nusaybin’i, Cizre’yi, Yüksekova’yı, İdil’i, Hakkari’yi birleştirme hayaline kapıldı.. Hayaline kapılmadı, uygulamaya koydu..Hendekler kazdı, barikatlar kurdu.. Kurtarılmış bölgeler ilan etti..

Kent savaşını başlattı..

Amacı, Güneydoğu’dan Kobani çıkarmaktı..

Zannettiler ki; Batı ayağa kalkacak.. Zannettiler ki; PYD’ye yaptığı gibi kendilerine de destek verecek..

Hiçbiri olmadı..

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Yanlış hesap şuradaydı.. PYD/YPG bir başka terör örgütüyle (IŞİD’le) savaşıyordu.. Destek IŞİD yüzündendi..

PKK, asker ve polise savaş açtı, Türkiye Cumhuriyeti’ne savaş açtı..

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600’den fazla şehit verildi, mahalleler yerle bir oldu, sokaklar moloz yığınına döndü ama şehir savaşı kazanıldı.. 7 bin PKK militanı öldü.. Kent savaşı kentlerle sınırlı kalmadı.. Kırsala da sıçradı.. PKK’nın geçiş yolları tutuldu.. Toplanma merkezleri konaklama, geceleme sığınakları, silah, mühimmat, yiyecek depoları yerle bir edildi..

Tamamı olmasa bile yüzde 90’ı ele geçirildi..

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Sonuç şuydu..

PKK’nın hem kırsalda hem kent merkezlerinde tutunacak hali kalmadı..

Eylem gücünü yitirdi..

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PKK, canlı bombalar, bomba yüklü araçlarla saldırı yöntemine böyle geçti.. Eylem türünü değiştirdi.. Az adamla can yakmaya başladı..

IŞİD’in yöntemine geçti..

Artık kendini patlatacak bir kişiyle canlı bomba yeleğini buluşturması yeterliydi..

Veya kamyonu hedefe sürecek bir şoför katliam demekti..

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PKK; polise, askere saldırarak kaybettiği hendek/barikat savaşının, kaybettiği kır savaşının intikamını almaya çalışıyor.. Kayseri’deki saldırı açık göstergesi..

Meselenin özeti bu..

İyi pazarlar diyemeyeceğim..