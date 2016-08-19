Milliyet yazarı: İhraç edilen memurların önünde tek yol var; suç örgütleri kurmak

Milliyet yazarı Melih Aşık, OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle birlikte kamu hizmetlerinde çalışması yasaklanan, lisansları iptaal edilen ve pasaportları iptal edilen yaklaşık 5 bin memurun suça itildiği görüşünü savundu. Aşık, cemaatle irtibatlı oldukları gerekçesiyle görevden ihraç edilen memurlarla ilgili olarak "Bu kişiler aynı zamanda işsizliğe ve açlığa da mahkûm edilmektedir. Kamuya dönemeyecekleri gibi özel sektör de onlara iş vermekten kaçınacaktır. O zaman önlerinde tek yol kalıyor.. Ailelerini geçindirmek için suç örgütleri kurmak, yasa dışı yollara başvurmak" diye yazdı.

Melih Aşık'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (19 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan "Ceza furyası!" başlıklı yazısı şöyle:

Yayımlanan 670 sayılı kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde çalışan 2 bin 360, BTK’dan 196 kişi, TSK’dan 136 kişi olmak üzere toplam 2692 kişi kamudan ihraç edildi. Başbakan toplam ihraç edilen memur sayısının 5 bini bulduğunu açıkladı.

KHK’ye göre...

- Bu kişiler bir daha kamu hizmetlerinde çalışamayacak.

- Silah ruhsatları, gemi adamlığı ve pilot lisansları iptal edilecek.

- Oturdukları lojmanlardan 15 gün içinde tahliye edilecek.

- Özel güvenlik şirketlerinin kurucusu ve çalışanı olamayacak.

- Pasaportları iptal edilecek.

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Gerekçe, bu kişilerin “Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisaklı veya irtibatı” olmasıdır.

Eğer bu yönde haklarında kesin kanaat varsa...

Bu durumda kritik devlet görevlerinden uzaklaştırılmaları elbet olağandır. Ancak yukarda konulan kayıtlara bakınca görülüyor ki... Bu kişiler aynı zamanda işsizliğe ve açlığa da mahkûm edilmektedir. Kamuya dönemeyecekleri gibi özel sektör de onlara iş vermekten kaçınacaktır.

O zaman önlerinde tek yol kalıyor.. Ailelerini geçindirmek için suç örgütleri kurmak, yasa dışı yollara başvurmak...

Üstelik FETÖ’den kopmayacak, belki yer altında örgütlenecekler. Sonuçta bugüne göre daha da huzur bozucu unsurlar oluşacak.

FETÖ’ye ucundan kıyısından bulaşmış herkesi hapse atmak veya işsiz bırakmak yerine, elebaşlarını derdest edip kalanları kazanma yoluna gitmek ve temiz bir sayfa açmalarına imkan sağlayacak formüller aramak daha akılcı değil mi?

Menzil

CHP’nin askeri hekim kökenli milletvekili Hüsnü Bozkurt kuliste gazetecilerle sohbet ediyordu. Söz GATA’nın Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınıp Sağlık Bakanlığı’na bağlanmasına geldi. Hüsnü Bozkurt bunu neden yanlış bulduğunu şöyle anlattı.

“Sağlık Bakanlığı uzun süredir Menzil denen cemaatin yönetiminde. Bu cemaatten onay almadan bakanlıkta en küçük bir tayin yaptıramazsınız. Durum bu iken GATA’yı MSB’den alıp Sağlık Bakanlığı’na bağlamak demek bir cemaatten alıp diğerine bağlamak demektir. Hiç kimse bana kamuda cemaat tercihi yaptıramaz.”

Akif Kökçe: Yemeyi çok sevdiklerinden olsa gerek “Türkiye’yi böldürmeyiz, parçalatmayiz” demek yerine “Türkiye’yi yedirmeyiz” diyorlar...

Yakar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Fatih Gürsul’u geçen şubat ayında eğitim ve bilgi teknolojilerinden sorumlu genel başkan başdanışmanı olarak atayıp, bunu bir yazı ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bildirdi.

Fatih Gürsul 1 Kasım seçimlerinde Elazığ milletvekili adayı olmuştu.

Gürsul aynı zamanda (LRC) A.Ş. Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi...

Sadede gel, derseniz, gelelim... Fatih Gürsul, FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi tarafından dün açığa alındı.

Hem kendisi hem CHP açısından sıkıntılı bir durum doğdu.

FETÖ soruşturması yakar top gibi, kime ne zaman değeceği kimi yakacağı belli değil.

Akif Kökçe: 15 Temmuz kalkışması irticaya gösterilen hoşgörüyle orduya sızdırılan irtica yanlısı subayların devleti ele geçirme kalkışmasıdır.

Doğu’muz kanıyor

PKK 15 Temmuz sonrasında darbe girişiminin yarattığı ortamdan da yararlanarak yeni bir terör sarmalını başlatmış gözüküyor. Şehit/ölü ve yaralı sayısı geçen yılki terör sarmalını da geçecek bir seyir izliyor.

Strateji Uzmanı Cahit Dilek diyor ki:

“PKK’nın bu terör saldırılarının çoğunun bombalı araç saldırısıyla gerçekleştirilmiş olması önleyici istihbaratın yeterli olmadığını gösteriyor. Çünkü bombalı araç tipi saldırıların önlenmesinde en büyük etken önleyici istihbarattır. Ayrıca, PKK 24 saat içinde Van, Hakkari, Elazığ gibi farklı ve geniş bir coğrafyada saldırarak Türkiye’nin geniş bir bölgesinde etkili olduğu algısı yaratmaya da çalışmaktadır. Polis merkezlerinin saldırıya uğraması polisin kendi kendini koruyamadığı izlenimini vermeye yöneliktir”

Suriye kuzeyinde ABD destekli PYD/YPG’nin Kürt koridorunu oluşturmak üzere ilerleyişi devam ediyor. Menbic’in ele geçirilmesinden sonra Kobani ve Afrin kantonlarının coğrafi olarak birleşmesi artık an meselesi. PKK terörü Türkiye’yi oradaki gelişmelerden uzak tutmayı da amaçlıyor kuşkusuz.

PKK terörünün bu aşamada ardında hangi üst akıl var derseniz.

FETÖ darbesinin arkasındaki üst akıl kuşkusuz. Güneydoğu’da tırmanan terör 15 Temmuz darbesinin devamı gibi görünüyor.

Hedeflerden başlıcası Ankara’yı yeniden taviz masasına oturtmaktır.