T24 LogoT24 Logo
Medya

Milliyet yazarı: Habertürk'e yazık değil mi, sitenin imajını bozmayın

"20 manşetten 16’sı ‘İçeride’ dizisine ait haberler"

16 Aralık 2016 14:37

Milliyet yazarı Özay Şendir, haberturk.com'da Show TV'de yayınlanan "İçerde" dizisine çok fazla yer ayrıldığını savunarak "İyi çalışan bir sitenin imajını, Show TV’nin tutan dizisini daha da parlatmak uğruna bozmamak lazım" dedi.

Özay Şendir'in "Tinercinin adam yaktığı şehir" başlığıyla yayımlanan (16 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yazık değil mi haberturk.com'a" 

Star TV’de ‘Gecenin Kraliçesi’ dizisi tutsun diye NTV’de Meryem Uzerli belgeseli yayınlanmıştı. Bir dizi için kocaman bir markaya yazık edilmemeli diye itiraz etmiştim o zaman. Şimdi de benzer bir durum Show TV’nin ‘İçeride’ dizisi için geçerli. Haberturk.com’un televizyon bölümüne giriyorsun, 20 manşetten 16’sı ‘İçeride’ dizisine ait haberler. İyi çalışan bir sitenin imajını, Show TV’nin tutan dizisini daha da parlatmak uğruna bozmamak lazım. 

ETİKETLER

HaberturkiçerdeShow TVdizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24