Milliyet yazarı: Habertürk'e yazık değil mi, sitenin imajını bozmayın

Milliyet yazarı Özay Şendir, haberturk.com'da Show TV'de yayınlanan "İçerde" dizisine çok fazla yer ayrıldığını savunarak "İyi çalışan bir sitenin imajını, Show TV’nin tutan dizisini daha da parlatmak uğruna bozmamak lazım" dedi.

Özay Şendir'in "Tinercinin adam yaktığı şehir" başlığıyla yayımlanan (16 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yazık değil mi haberturk.com'a"

Star TV’de ‘Gecenin Kraliçesi’ dizisi tutsun diye NTV’de Meryem Uzerli belgeseli yayınlanmıştı. Bir dizi için kocaman bir markaya yazık edilmemeli diye itiraz etmiştim o zaman. Şimdi de benzer bir durum Show TV’nin ‘İçeride’ dizisi için geçerli. Haberturk.com’un televizyon bölümüne giriyorsun, 20 manşetten 16’sı ‘İçeride’ dizisine ait haberler. İyi çalışan bir sitenin imajını, Show TV’nin tutan dizisini daha da parlatmak uğruna bozmamak lazım.