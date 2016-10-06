Milliyet yazarı: Fethullah'ın getirdiği yabancı öğrenciler başımızı ağrıtacak, çok ülkeyle aramız bozulacak

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Nijerya ile Türkiye arasında yaşanan 'FETÖ' kriziyle ilgili olarak "Fethullahçı yabancılar başımızı ağrıtacak, çok ülkeyle ilişkilerimizi bozacak" görüşünü dile getirdi.

Nijerya hükümeti, Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu öne sürülen okulları kapatmadığı gerekçesiyle Türkiye'nin toplam 50 Nijeryalı öğrenciyi sınır dışı ettiğini öne sürmüştü.

"Fethullah’ın kapatılan 14 üniversitesinde 122 ülkeden 3918 yabancı öğrenci okuyordu" diyen Tezkan "Bir de Fethullahçıların burs verip okuttuğu öğrenciler var. Diğer vakıf okullarında okuyan, devlet okullarına giren. Onların sayısı, kim oldukları belli değil.. Türkiye’de 95 bin yabancı öğrenci var.

Kaçı Fethullah’tan burs alıyor?" ifadesini kullandı.

Mehmet Tezkan'ın "FETÖ dosyası yeni açılıyor" başlığıyla yayımlanan (6 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Dün bir arkadaşım aradı..

FETÖ yazmaktan yorulmadınız mı diye sordu; biz okumaktan yorulduk dedi..

Dur önce sana bugün (dün) olanları sayayım dedim..

Sıraladım..

FETÖ’nün uyuyan hücresi ortaya çıkarıldı.. 11’i kurmay 28 albay, 5 astsubay, 6 FETÖ imamı gözaltına alındı.. Kripto FETÖ’cülermiş.. Kendilerini gizlemişler..

İzmir’deki FETÖ soruşturmasında 32 kişi gözaltına alındı..

Adana’da 10 kişi gözaltında..

Kocaeli’nde 12 Fethullahçı abla adliyeye sevk edildi..

Van’da 33 öğretmen sorgulandı, 9’u gözaltına alındı..

HSYK 66 hâkim ve savcıyı meslekten ihraç etti..

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Memleketin hali bu.. Önceki gün 12 bin polis açığa alındı.. Konya 3’üncü Ana Jet Üssü’nde 1 yarbay, 2 binbaşı 21 asker gözaltına alındı..

Açın televizyonları, FETÖ haberlerinden geçilmiyor.. Darbenin mimarlarından olan FETÖ’nün hava imamı aylarca Kırklareli’nde bir bağ evinde saklanmış, ya Bulgaristan’a kaçmış yaYunanistan’a..

Tartışma programlarının neredeyse tamamında FETÖ tartışılıyor..

Biraz Suriye.. Azıcık PKK o kadar..

Parti liderleri Meclis grup konuşmalarını FETÖ’ye ayırıyor..

Yani memleket FETÖ’yle yatıyor, FETÖ’yle kalkıyor dedim....

*

Tamam da dedi tek meselemiz bu olmamalı..

Haklısın.. Dolar 3 lirayı geçti..

Benzine beş günde iki kez zam geldi.. Cuma günü 12 kuruş, dün 14 kuruş zamlandı..

FETÖ haberleri arasında kaynayıp gidiyor ama!..

FETÖ de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir örgütlenme.. Her gün yeni bir boyutu ortaya çıkıyor.. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz..

Yok sayamayız ki..

*

Tabii haklısınız ama derken sözü ağzına tıktım..

Dur daha FETÖ’yü yazmaya yeni başlıyoruz dedim..

Daha darbe akşamı neler olduğu bile aydınlatılamadı.. MİT ne yaptı? Başbakan MİT Müsteşarı’na neden ulaşamadı? Cumhurbaşkanı’na neden haber verilmedi? Darbe olacağını öğrenenGenelkurmay Başkanı neden iktidarı uyarmadı?

Türkiye’nin karanlık 5-6 saati var..

Aydınlatılmadı..

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Sonra.. İddianameler çıkacak, mahkemeler başlayacak, savunmalar alınacak..

Koca koca valilerin, generallerin, albayların, polis müdürlerinin, profesörlerin neden FETÖ’cü olduklarını öğreneceğiz..

Fethullah’ın peşinden giderken neyin peşinde olduklarını anlayacağız..

Bu mesele daha çok uzar..

Dur daha yeni başlıyoruz dedim..



Yabancı FETÖ’cüler baş ağrıtacak!



Fethullah’ın kapatılan 14 üniversitesinde 122 ülkeden 3918 yabancı öğrenci okuyordu.. Bir de Fethullahçıların burs verip okuttuğu öğrenciler var.. Diğer vakıf okullarında okuyan, devlet okullarına giren.. Onların sayısı, kim oldukları belli değil.. Türkiye’de 95 bin yabancı öğrenci var..

Kaçı Fethullah’tan burs alıyor?

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YÖK Başkanı’yla bir süre önce yaptığımız sohbette bu öğrenciler gündeme gelmişti.. O zaman şöyle yazmıştım..

‘Fethullah tarafından getirilen yabancı öğrenciler başlı başına sorun.. Ülkelerine geri gönderilse bir dert.. YÖK okumaları için burs verse başka dert..

Buraya kadar denip ülkelerine gönderilse Türkiye aleyhtarı bir hava oluşacak!.. Türkiye karşıtı lobi oluşacak!. YÖK burs verse FETÖ’ye burs vermiş olacak..

Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık durumu’

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Fethullah’ın okullarında okuyan öğrencilerle ilgili ilk ciddi kriz Nijerya’yla çıktı..

Fethullah’ın okullarında 52 Nijeryalı öğrenci okuyormuş..

50’si sınır dışı edilmiş.. 2 Nijeryalı 15 Temmuz’dan sonra tutuklanmış..

Nedeni belli değil..

Nijerya’yla ipler gerildi..

Nijerya hükümeti de Türkleri sınır dışı ederek misilleme yapmaya hazırlanıyormuş..

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Fethullahçı yabancılar başımızı ağrıtacak.. Çok ülkeyle ilişkilerimizi bozacak..