Milliyet yazarı: Erdoğan, önce 16 ada ve adacığın AKP döneminde niye Yunanistan’a bırakıldığına açıklık getirmeli

Milliyet yazarı Melih Aşık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Lozan’ı zafer diye bize yutturmaya kalkıştılar” sözlerine ilişkin olarak, "Lozan’ı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce 16 ada ve adacığın AKP iktidarı döneminde neden Yunananistan’a bırakıldığına açıklık getirmelidir" dedi. "12 Ada’yı elden çıkaran Cumhuriyet değil Osmanlılar idi" diyen Aşık, "Lozan’da 12 Ada’nın geri alınması için ısrar edilmedi. Sebebi bu adalarda Rumların çoğunlukta olmasıydı. Türkiye sadece adaların silahsızlanmasını şart koştu" ifadesini kullandı.

Aşık'ın Milliyet'te "Ege'nin adaları" başlığıyla yayımlanan (30 Eylül 2016) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Tarih 27 Mart 2015... MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, TBMM’de Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a soruyor:

- Sayın Bakan, Ege’de 16 Türk adasında Yunanlıların hâkim olduğu, bayraklarını astıkları; kayalıklara bayraklarını diktikleri, Türk hava sahasını ihlal eden Yunan askerî helikopterine müdahale etmeme emrinin verildiğini basından okumaktayız. Bu konuyu açıklar mısınız?

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz kürsüye geliyor:

- Bu ada, adacık ve kayalıkların egemenliği Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne halefiyet yoluyla intikal etmiştir. Ege ada ve adacıkları hukuken Türkiye Cumhuriyeti egemenliğindedir. Bu adalar üzerindeki mevcut olan fiilî Yunan uygulamaları hukuki statüyü değiştirmez.

Bakan Yılmaz, böylece bize ait ada ve adacıkların Yunanistan işgalinde olduğunu kabul ediyor.

12 Ada(ismi böyledir ama adaların sayısı 12’den fazladır) aslında 1913’te Osmanlı döneminde İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu adalarda Rum nüfus çoğunlukta olduğu için Lozan’da geri almak için ısrarcı olmamıştır.

Ancak Lozan’da Eşek adası, Koyun adası, Bulamaç, Hurşit başta olmak üzere 16 ada ve adacık Türkiye’ye kalmıştır.

İşte bu ada ve adacıklar 2004 yılı sonrasında Türkiye’nin tepkisi olmaksızın Yunanistan tarafından işgal edilmiştir.

Lozan’ı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce 16 ada ve adacığın AKP iktidarı döneminde neden Yunananistan’a bırakıldığına açıklık getirmelidir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 Ada’yı kastederek “Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan’la verdik” sözleri dünkü muhtarlar toplantısına damgasını vurdu. Oysa adalar Lozan’dan çok önce elden gitmişti...

12 Ada önce 1913 Londra Antlaşması’yla sonra da Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında yapılan Atina Antlaşmasıyla İtalya’nın yönetimine geçti. İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalya’nın yenilgisiyle bu defa Yunanistan’a devredildi.

Özetle, 12 Ada’yı elden çıkaran Cumhuriyet değil Osmanlılar idi.

Lozan’da 12 Ada’nın geri alınması için ısrar edilmedi. Sebebi bu adalarda Rumların çoğunlukta olmasıydı. Türkiye sadece adaların silahsızlanmasını şart koştu.



Erdoğan’ın Lozan’ı bir övüp, bir yermesi

“okuduğu demeçleri yazan danışmanlar arasındaki”

derin görüş ayrılıkları olabilir mi?

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Toplumun huzurunu bozan bar, pavyon, gazinolar kapatılıyormuş.

İyi de!

Toplu tecavüzlerin yaşandığı tarikat yurtları

topluma huzur mu katıyor?