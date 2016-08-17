Milliyet yazarı: Balyozcuları itibarsızlaştırmak için yazılanlar şimdi FETÖ'cülere yazılıyor, sulandırmayın

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Gülen cemaatinin kumpası olduğu ileri sürülen davalarda yargılanan askerler için yapılan itibarsızlaştırma çalışmalarının şimdi de darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen ve cemaati için yapıldığını söyledi. Tezkan, "Ergenekoncuları, Balyozcuları itibarsızlaştırmak için akıl almaz yayınlar yapmışlardı. İzliyorum, FETÖ için de benzer yayınlar yapıyorlar. Benzer manşetler atıyorlar. Ucunu IŞİD’e bağlamaya çalışıyorlar. Ekstra sosa gerek yok. Daha da itibarsızlaştıralım diye sulandırmayın" dedi.

Mehmet Tezkan'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (17 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan "İnşallah rüya değildir" başlıklı yazısı şöyle:

Tahtaya vurup duruyoruz.. Rüyada görsek inanmayacağımız şeyler oluyor..

Allah bozmasın diyoruz..

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu 79 ilin baro başkanlarıyla Beştepe’de..

Feyzioğlu kürsüde konuşuyor..

Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı dinliyor..

Feyzioğlu Cumhurbaşkanı’na övgüler yağdırıyor.. ‘O gece konuşmanızı televizyonda dinlediğimizde yüreğimiz ferahladı’ diyor..

Cumhurbaşkanı kürsüye geliyor.. Barolar Birliği Başkanı’na iltifat ediyor..

*

Rüya gibi.. Gözlerimi ovuşturuyorum.. Oramı buramı çimdikliyorum..

Şoke oldum..

Güzel şeyler, hoş iltifatlar, görmek istediğimiz manzaralar..

Ama maalesef alışmadığımız manzaralar..

İnşallah rüya değildir!.

*

Bir başka haber..

Kulaklarıma inanamadım, gözüm yine fal taşı gibi açıldı..

Sanki rüyadayım!.

*

CHP lideri ile Kültür ve Turizm Bakanı Hacı Beştaş Veli’yi anma töreninde.. Yan yana salona girerlerken, etkinliğe katılan bir grup; ‘Türkiye seninle gurur duyuyor’ diye bağırıyor..

Kültür Bakanı Avcı, Kılıçdaroğlu’na dönüp; Size söylüyorlar diyor..

Rüyanda görsen inanmazsın..

*

Bitmedi.. Yerlerine oturuyorlar, bu kez ‘Türkiye laiktir laik kalacak’ sloganı atılıyor..

Kültür Bakanı yine Kılıçdaroğlu’na dönüyor; ‘Bu kez bana söylüyorlar’ diyor..

CHP lideri de cevap veriyor; ‘Alınganlık yapmayın, hepimize söylüyorlar.’

Rüya gibi..

Daha da ötesi..

Bu diyaloğu Bakan kürsüde açıklıyor..

Salon alkışlıyor…

*

Bu FETÖ’cü çetenin memlekete ilk defa bi hayrı dokunuyor galiba..

Sulandırmayın!.

İktidarcı medya, Cemaatçi medyanın peşine takılıp Ergenekon’da da, Balyoz’da da, Casusluk davasında da, öteki soruşturmalarda da aynısını yapmıştı..

İşi abartmak..

Meseleyi büyütmek ..

Ergenekoncuları, Balyozcuları itibarsızlaştırmak için akıl almaz yayınlar yapmışlardı..

*

İzliyorum, FETÖ için de benzer yayınlar yapıyorlar.. Benzer manşetler atıyorlar.. Ucunu IŞİD’e bağlamaya çalışıyorlar..

Gerek yok.. 15 Temmuz başlı başına devasa hadise..

Darbeye kalkışmak en ağır suç..

Ekstra sosa gerek yok..

Generaller zaten dibe vurmuş, lanetlenmiş.. Daha da itibarsızlaştıralım diye sulandırmayın..

Şırnak ilçe Cizre il olursa!

Sadece Şırnak, Cizre yok.. Tabii Hakkari de var.. Hakkari ilçe, Yüksekova il olursa ne değişecek?

Hakkari Valisi, Hakkari Kaymakamı mı olacak?

Hakkari Belediye Başkanı ilçe belediye başkanı pozisyonuna mı düşecek?

Partilerin il başkanları ne olacak? Şırnak il başkanı, Hakkari il başkanı, bir gecede ilçe başkanı..

n Hakkari’nin, Şırnak’ın emniyet müdürü, olacak ilçe emniyet müdürü.. Milli Eğitim müdürü bir basamak aşağıya..

*

Cizre ve Yüksekova’da tam tersi yaşanacak..

n Cizre kaymakamı Cizre valisi..

n Cizre ilçe emniyet müdürü Cizre il emniyet müdürü..

n Cizre ilçe başkanı otomatikman il başkanı..

İlçe polis müdürü il emniyet Müdürü..

*

Ben diyorum ki.. Hakkari ile Şırnak’ı ellemeyelim.. Yüksekova ile Cizre de il olsun.. 81 olur 83, ne fark eder..