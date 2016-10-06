Milliyet yazarı: AKP'li Mehmet Metiner, hiddet adı altında çaktırmadan FETÖ'ye hizmet etti

Milliyet yazarı Melih Aşık, AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in “Darbe gecesi benim insanımı, kardeşimi yanı başımda öldürecek. Ben yakaladığım yüzbaşıya ikitokat attım diye kötü muamele yapmış sayılacağım, öyle mi? Gözünün altı niye morarmış diye soruyorlar, ben kafasını da patlatırım o anda. Orada savaş hukuku var" ifadesini eleştirdi. "Bu laflardan sonra Batı’ya, 'Bizde kötü muamele ve işkence yok, tek tük şikâyetleri de ciddiyetle inceliyoruz' diyecek hal kalır mı?" diyen Aşık, "Karşınıza sadece Mehmet Metiner’in bu laflarını koysalar, ağzınızı açıp tek laf edemezsiniz. İadesini istediğiniz suçluları (ülkenizde adil yargı ve can güvenliği yok) diyerek iade etmezlerse de eleştiremezsiniz. FETÖ’ye hiddet adı altında çaktırmadan hizmet de edilebilirsiniz. Nasıl mı; aynen Mehmet Metiner’ın yaptığı gibi!" ifadesini kullandı.

Melih Aşık'ın "FETÖ’ye hizmet!" başlığıyla yayımlanan (6 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Erdoğan 15 Temmuz için “Bazıları bunu benim oyunum olarak gösteriyor” diyor.

Batı’da kimi çevreler darbe girişimi sonrası yapılan antidemokratik uygulamalara bakarak bu görüşü savunuyor.

Böyle bir durumda yapılması gereken nedir?

Soruşturmaları hukuka ve insan haklarına bağlı kalarak yürütmek değil mi?

Oysa tam tersi yapılıyor.

Örneğin AKP milletvekili, üstelik de Meclis Cezaevleri Alt Komisyonu Başkanı Mehmet Metiner önce:

‘FETÖ’cü tutukluları ziyaret etmeyeceklerini, onlarla ilgili kötü muamele ve işkence iddialarıyla ilgili inceleme yapmayacaklarını’ açıkladı.

Ardından bakın ne dedi:

“Darbe gecesi benim insanımı, kardeşimi yanı başımda öldürecek. Ben yakaladığım yüzbaşıya ikitokat attım diye kötü muamele yapmış sayılacağım, öyle mi? Gözünün altı niye morarmış diye soruyorlar, ben kafasını da patlatırım o anda. Orada savaş hukuku var.”

Bu laflardan sonra Batı’ya, “Bizde kötü muamele ve işkence yok, tek tük şikâyetleri de ciddiyetle inceliyoruz” diyecek hal kalır mı?

Karşınıza sadece Mehmet Metiner’in bu laflarını koysalar, ağzınızı açıp tek laf edemezsiniz. İadesini istediğiniz suçluları (ülkenizde adil yargı ve can güvenliği yok)diyerek iade etmezlerse de eleştiremezsiniz.

FETÖ’ye hiddet adı altında çaktırmadan hizmet de edilebilirsiniz. Nasıl mı; aynen Mehmet Metiner’ın yaptığı gibi!

Alaman geldi...

Alman Meclis üyeleri dün Alman askerleri ziyaret etmek üzere İncirlik’e geldi. Türkiye malumunuz bu tür ziyaretlere izin vermeyeceğini bildirmişti. Neden izin vermiyorduk?

Alman parlamentosu Ermeni soykırım yasasını kabul ettiği için.

Peki şimdi neden izin verdik? Alman parlamentosu soykırım yasasını geri mi aldı?

Elbette hayır. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli verilen iznin sebebini şöyle açıkladı:

- Başbakan Merkel bize bu kararın hukuki değil siyasi olduğunu anlattı...

Bu söz boykotu bitirmemiz için yeterli olmuş!

Lafta esip gürleyen, icraatta kolay taviz veren bir yönetim var bışımızda. Bütün mesele bu... Mülteciler konusu da öyle. 3 milyar euroyu vermiyorlar. Ama biz 3 milyon mülteciyi onlar adına pekala hapsediyoruz.

El Bab yolunda

Dış politikamız bir yandan da kara mizah...

Irak’ta Beşika bölgesinde asker bulundurma ve peşmerge eğitmeyi hakkımız sayıyor, bu konuda Irak hükümetiyle (ve İran’la) gırtlak gırtlağa gelmeyi göze alıyoruz... Ancak Türkiye’de oluk oluk kan akıtan PKK’nın Kandil’deki liderlerinin verilmesini istemiyor, “Siz yakalayıp veremiyorsanız bırakın biz gelip derdest edelim” diyemiyoruz.

SORU: Biz kimin çıkarı için savaşıyoruz?